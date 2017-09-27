حققت إدارة التعليم بمحافظة الرس المركز الثاني فئة الأداء المتميز في تطبيق مؤشرات أداء إدارات وأقسام التربية الخاصة على مستوى المملكة, وذلك وفق النتائج التي أعلنتها لجنة المؤشرات بالإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التعليم. ووفق وفق التصنيف الرتبي والفئوي الواردين في دليل المؤشرات.
وقد أبدى رئيس قسم التربية الخاصة بتعليم الرس الأستاذ عبدالعزيز العصيمي سعادته بهذا الإنجاز, مهنّئا جميع زملاءه في قسم التربية الخاصة وكذلك معلمي التربية الخاصة في المدارس, وقال: إن هذا الإنجاز يجيَّر أيضًا لجميع منسوبي الإدارة نظير التعاون وتكاتف الجهود التي لمسناها من جميع أقسام الإدارة في سبيل تحقيق جميع المؤشرات والوفاء بكافة المتطلبات التي خضعت لتدقيق دقيق وصارم من قبل لجنة المؤشرات في الوزارة, مختتما حديثه بتقديم شكره لسعادة مدير التعليم, وللمساعد للشؤون التعليمية على دعمهما وتشجيعهما اللذان كان لهما الأثر البالغ بعد توفيق الله في تحقيق هذا الإنجاز.
من جانبه هنّأ سعادة مدير التعليم الأستاذ: سليمان الطعيسي رئيس قسم التربية الخاصة وزملاءه من منسوبي التربية الخاصة, كما عبّر شكره وتقديره لهم نظير الجهود التي بذلوها في سبيل الحصول على هذا المركز المتقدم على مستوى إدارات التعليم في المملكة.