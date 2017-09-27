نظمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير أمس مسيرة ” راية العز ” بمشاركة “1200” كشاف من مختلف مراحل التعليم ، بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة ، وذلك بحضور ومشاركة مدير عام التعليم الأستاذ جلوي آل كركمان ، والمساعد للشؤون التعليمية الأستاذ سعد الجوني ، والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ عبد الرحمن عوضة ، وعد من القيادات التربوية والإدارية في تعليم المنطقة ..
وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي الأستاذ محمد هزازي ، أن المسيرة انطلقت من بداية الممشى وسط أبها وصولا إلى إمارة عسير ، واستمرت على مدى ثلاث ساعات ، مشيرا إلى أن هذه المسيرة تهدف إلى رفع الحس بأهمية اليوم الوطني ، وتعزيز المواطنة لدى الطلاب ، إضافة إلى أنها جزء من أنشطة تعليم عسير في الاحتفال باليوم الوطني ..