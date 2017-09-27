تجديد تكليف اثني عشر من مديري ورؤساء الأقسام في تعليم الرس

المحتوى السابق المحتوى التالي مدارس الاسياح بالقصيم تحتفي باليوم الوطني تحت شعار "رسائل في حب الوطن"