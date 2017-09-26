احتفالا بالذكرى ال 87 لليوم الوطني في المملكة العربية السعودية شهدت مدارس مكتب التربية والتعليم في محافظة الاسياح فعاليات متميزة تحت شعار ( رسائل في حب الوطن (حيث تصدرت اللوحات الوطنية والمشاهد التعبيرية، والأناشيد والمسابقات الثقافية والقصائد الوطنية وعدد من المواضيع الإنشائية والأعمال الفنية والرياضية . وتحدث مدير مكتب التعليم بالاسياح عبدالله بن صالح الفهيد أن توعية النشء ومشاركته في الاحتفاء بالوطن وتعريفة بالمؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وغرس حب الوطن في نفوسهم يعتبر الهدف الرئيسي من الاحتفاء باليوم الوطني ولتوضيح الدور العظيم الذي قام به موحد المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله في سبيل جمع الشمل وتوحيد هذا الكيان وقدم شكره لكافة قائدي ومعلمي المدارس الذين بذلوا جهود في هذه الاحتفائية بمشاركات موسعة عبر الإذاعة المدرسية وحصص النشاط والتربية الفنية وكذلك الخطابة في هذا الأسبوع بمقر مدارسهم داعياً الله أن يحفظ الوطن وقادته لكل خير .
مدارس الاسياح بالقصيم تحتفي باليوم الوطني تحت شعار “رسائل في حب الوطن”
مدارس الاسياح بالقصيم تحتفي باليوم الوطني تحت شعار “رسائل في حب الوطن”
صحيفة التعليم الإلكترونية : القصيم - راضي الزويد
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