احتفلت روضة البراء النموذجية بجدة صباح اليوم الثلاثاء بذكرى اليوم الوطني السابع والثمانين ، وسط ابتهاج كبير ، وفرحة غامرة ، حيث زينت الروضة بالأعلام الخضراء ، والأعمال الفنية الهادفة لتعزيز قيم الانتماء والمواطنة ، تزين فيه براعم الوطن بالأوشحة حاملين راية التوحيد ،وذلك بحضور المشرفة التربوية أ/منى الجويهر ، وقائدة الروضة أ/ ابتسام السميري ، ومساعدتها أ/بشاير السلمي ، ومنسوبات الروضة من معلمات ومشرفات والبراعم أيضا والأمهات.
واشتمل الحفل على العديد من الأنشطة والفعاليات، كالأركان والصور وعبارات الوفاء ، والولاء للمليك والوطن ، إضافة للأهازيج الوطنية والأناشيد ، كان ذلك تحت إشراف نخبة من المعلمات.
من جهتها أكدت مالكة الروضة أ/دلال جمل الليل : أن هذه المناسبة فرصة عظيمة لتسجيل الفخر والاعتزاز بالانجازات الحضارية الكبيرة التي حققتها المملكة منذ فجر تأسيسها على يد المغفور له – بإذن الله- الملك عبدالعزيز رحمه الله إلى أن تولى قائد نهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين ، مشيرةً إلى أهمية التكاتف لإحداث نقلة نوعية وفقاً لرؤية 2030.
في حين أعربت قائدة الروضة أ/ابتسام السميري عن شكرها وامتنانها لمنسوبات الروضة والأطفال والأمهات على جهودهم المبذولة في تعزيز الوطنية لهذا البلد الغالي الذي لا زلنا ننعم فيه بالرخاء والإزدهار المحفوف بالأمن والأمان تحت ظل حكومتنا الرشيدة.
وفي ختام الحفل وزعت على البراعم مجموعة من الهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة.