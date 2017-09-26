زار معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس مدرسة ابن عامر الابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم وكان في استقبال معاليه قائد المدرسة ومعلميها.
وقام معاليه بأخذ جولة في أرجاء المدرسة اطلع من خلالها على ما تقدمه المدرسة للطلاب من خدمات تربوية ثم اطلع بعد ذلك على مناشط المدرسة المختلفة وزيارة بعض القاعات الدراسية ومشاهدة التجهيزات التي قام المعلمون بالعمل عليها.
بعدها ألقى الشيخ السديس كلمة توجيهية للطلاب أثنى من خلالها على جهود إدارة التعليم والقائمين على مدرسة ابن عامر الابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم مؤكداً على اهتمام الدولة بالقرآن الكريم ، الذي هو دستور هذه الأمة ومنهج حياتها ، ومشيداً معاليه بما تجده مدارس تحفيظ القرآن الكريم من دعم خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -.
من جهته ثمن قائد المدرسة لمعالي الرئيس العام هذه الزيارة وما أظهره من علامات الإعجاب والتقدير للمدرسة والعاملين فيها وما قدمه للطلاب من توجيهات والتي ستكون محل العناية بعون الله.