حصلت مدارس عبدالرحمن فقيه الاهلية على رخصة الادفانسيد الامريكية وهي شهادة تمنح للمؤسسات التعليمية التي توفر افضل الخدمات والكوادر والبيئات التعليمية ذات الجودة المتميزة على مستوى العالم وفق مقاييس مؤسسة ادفانسيد ومعايير مؤشر جودة التعليم ..
كما نالت المركز (الماسي) في مسابقة الاعتماد المكي على مستوى ادارة منطقة مكة المكرمة ..
من جانبة عبر مدير عام المدارس الاستاذ/ناصر مهنا اليحيوي عن سعادته بما تحققه المدارس من انحازات متواصلة قائلا ” هذا بفضل الله ثم الدعم السخي من مالكها وكذلك جهود الكوكبة المتميزة من الكوادرالبشرية التي تعمل في المدارس ”
ووعد ب استمرار هذا التميز وان تبقى هذه المدارس بالطليعة علما يشار اليه ومنبرا يقصده كل متعلم وطالب بعون من الله وتوفيق منه .