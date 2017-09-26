رعى مساعد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة للشؤون التعليمية الدكتور طلال بن مبارك الحربي صباح اليوم الثلاثاء: 6/ 1/ 1439هـ بمكتب التعليم الأهلي بالعزيزية فعاليات احتفال مكتب التعليم الأهلي بتعليم مكة باليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة العربية السعودية، بحضور مدير مكتب التعليم الأهلي الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني وعدد من مديري الإدارات التعليمية ومشرفي التعليم الأهلي وملاك ومديري ومعلمي المدارس الأهلية وعدد من الطلاب المشاركين.
حيث افتتحت الفعالية بالنشيد الوطني وعدد من المناشط الرياضية الممتعة، ثم استعرض مساعد مدير عام التعليم المعرض المعدّ خصيصاً لهذه المناسبة الغالية، والذي اشتمل على العديد من اللوحات الوطنية التي تعبر عن تأريخ المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها إلى عصرنا الحاضر، وملوكها، والتنمية الوطنية في شتى شؤون الحياة، ورؤية الوطن التطويرية المستقبلية 2030، كما استمع الدكتور طلال والحاضرين للعديد من المشاركات الطلابية الشعرية والثقافية باللغتين العربية والإنجليزية التي تعبر عن حبهم لوطنهم وولائهم لقيادتهم الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظهما الله.
مكتب التعليم الأهلي بتعليم مكة يحتفي بيوم الوطن الـ 87
صحيفة التعليم - صالح السلمي
رعى مساعد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة للشؤون التعليمية الدكتور طلال بن مبارك الحربي صباح اليوم الثلاثاء: 6/ 1/ 1439هـ بمكتب التعليم الأهلي بالعزيزية فعاليات احتفال مكتب التعليم الأهلي بتعليم مكة باليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة العربية السعودية، بحضور مدير مكتب التعليم الأهلي الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني وعدد من مديري الإدارات التعليمية ومشرفي التعليم الأهلي وملاك ومديري ومعلمي المدارس الأهلية وعدد من الطلاب المشاركين.
رعى مساعد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة للشؤون التعليمية الدكتور طلال بن مبارك الحربي صباح اليوم الثلاثاء: 6/ 1/ 1439هـ بمكتب التعليم الأهلي بالعزيزية فعاليات احتفال مكتب التعليم الأهلي بتعليم مكة باليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة العربية السعودية، بحضور مدير مكتب التعليم الأهلي الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني وعدد من مديري الإدارات التعليمية ومشرفي التعليم الأهلي وملاك ومديري ومعلمي المدارس الأهلية وعدد من الطلاب المشاركين.
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