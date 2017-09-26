شارك تعليم مكة المكرمة في مشروع توظيف مهارات برنامج فطن في المقررات الدراسية “تأهيل الخبراء” في مرحلته الأولى والذي افتتحه المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الأستاذ عبدالله بن أحمد الثقفي صباح أمس 5 / 1 / 1439هــ .وتستضيفه الإدارة العامة للتعليم بجدة خلال الفترة من 5 – 7 / محرم بإشراف من مدير عام برنامج “فطن” بوزارة التعليم الدكتور ناصر العريني والمشرف العام على البرنامج جمال الفايز بالإضافة .
وحضر البرنامج أكثر من 92 خبيراً وخبيرة لبرنامج فطن من مختلف الإدارات التعليمية بالمملكة.
وأوضح مساعد مدير عام تعليم جدة للشؤون التعليمية نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة يحيى القحطاني أن المشروع الذي تستمر أعماله حتى (الأربعاء) المقبل، وسيتطرق إلى العديد من المحاور المتضمنة هرم القيم في فطن ومهاراته الشخصية والاجتماعية، والإثراء المدرسي ومبادئ التعلم الإثرائي والخبرات الاستكشافية، بالإضافة لما يتعلق بدمج مهارات فطن في المقررات الدراسية، والاختبار المعرفي والتقويم الذاتي وغيرها من المحاور ذات العلاقة. وقد شارك من تعليم مكة المكرمة الأستاذ عبدالله بن رابح الشريف مشرف اللغة العربية بمكتب التعليم بمحافظة بحرة.