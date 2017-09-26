بناء على توجيهات قيادة مدرسة زمزم الابتدائية أعدت لجنة التوجيه والإرشاد الطلابي ممثلة في مرشدي المدرسة أ/أيمن المطيري وأ/ عبدالله الرحيلي برنامجا خاصا عن تهيئة طلاب الصف الرابع بعد انتقالهم من مرحلة الصفوف الأولية إلى الصفوف العليا .
تخلل البرنامج العديد من الفقرات من ضمنها كلمة توجيهية للطلاب من قائد المدرسة أ / طه الجفري ، ثم كلمة للمرشد الطلاب بالصفوف العليا أ / أيمن المطيري تضمنت العديد من النقاط والفوارق بين الصفوف الأولية التي كان يدرس بها الطالب والصفوف العليا التي انتقل إليها ، ثم كلمة لأحد معلمي الصفوف العليا أ / صالح السلمي تضمنت بإيحاز الفرق بين مناهج الصفوف الأولية والعليا .
تهيئة طلاب الصف الرابع بمدرسة زمزم بمكة
تهيئة طلاب الصف الرابع بمدرسة زمزم بمكة
صحيفة التعليم - صالح السلمي
بناء على توجيهات قيادة مدرسة زمزم الابتدائية أعدت لجنة التوجيه والإرشاد الطلابي ممثلة في مرشدي المدرسة أ/أيمن المطيري وأ/ عبدالله الرحيلي برنامجا خاصا عن تهيئة طلاب الصف الرابع بعد انتقالهم من مرحلة الصفوف الأولية إلى الصفوف العليا .
بناء على توجيهات قيادة مدرسة زمزم الابتدائية أعدت لجنة التوجيه والإرشاد الطلابي ممثلة في مرشدي المدرسة أ/أيمن المطيري وأ/ عبدالله الرحيلي برنامجا خاصا عن تهيئة طلاب الصف الرابع بعد انتقالهم من مرحلة الصفوف الأولية إلى الصفوف العليا .
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