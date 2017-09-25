احتفل منسوبو وطلاب ابتدائية أبي موسى الأشعري لتحفيظ القرآن الكريم ببريدة صباح اليوم بمناسبة اليوم الوطني ال 87 وذلك بإشراف قائد المدرسة الأستاذ فتال الأسلمي وبمتابعة وكيل المدرسة الأستاذ علي الهجرس وبمتابعة رائد النشاط الأستاذ راضي الزويد وبمشاركة جميع معلمي المدرسة ، وقد اشتمل الحفل على عدد من الفقرات التي بدأت بمسيرة من الطلاب المترشحين ألبسة رجال الأمن والدفاع حاملين العلم السعودي ، عقب ذلك بدأ البرنامج الإذاعي الذي أعد بهذه المناسبة والذي شمل كلمة عن اليوم الوطني ، وعن قصة توحيد المملكة على المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – ثم قدم أحد الطلبة كلمات معبرة ورسومات وصور بهذه المناسبة نالت استحسان الجميع ، بعد ذلك قدم عدد من الطلبة كلمات عبروا فيها عن ذكرى اليوم الوطني وأهمية تلاحم الشعب مع القيادة ، متمنين من المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على هذه البلاد الغالية .
منسوبو وطلاب ابتدائية أبي موسى الأشعري تحفيظ القرآن الكريم ببريدة يحتفون بيوم الوطن 87
منسوبو وطلاب ابتدائية أبي موسى الأشعري تحفيظ القرآن الكريم ببريدة يحتفون بيوم الوطن 87
صحيفة التعليم الإلكترونية : القصيم - راضي الزويد
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