تحتفل السعوديه هذا العام بالذكرى ٨٧ على توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه والذي يوافق يوم السبت ٣/ ١/ ١٤٣٩
هذا وقد شهدت الروضة الحادية عشر ببني سار هذا اليوم الاثنين الموافق ٥/ ١/ ١٤٣٩ احتفال جميل من منسوبات رائعات وقديرات حيث اشتمل الحفل على عروض عن مسيرة ملوك المملكة وبعض الأناشيد الوطنية وتم تعريف الأطفال بذلك اليوم وتوزيع الهدايا على الأطفال وعمل بصمه لكل طفل خاصة بالوطن ومبايعه للملك.
وعبر الجميع عن حبهم للوطن من خلال المشاركات المقدمه من الأطفال وعبرت قائدة الروضة الأستاذة نجمه الحارثي عن شكرها وتقديرها لكل من ساهم في انجاح الحفل من معلمات وإداريات وأمهات وأطفال سائلين المولى عز وجل التوفيق والسداد وإليكم بعض الصور عن الحفل.