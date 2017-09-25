رعى المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي اليوم ” الاثنين ” حفل الإدارة العامة للتعليم بجدة بمناسبة اليوم الوطني ال ” ٨٧ للمملكة العربية السعودية ” تحت شعار ” رؤية وطن ” بحضور القيادات التعليمية وجمع من المعلمين والطلاب والذي احتضنه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بأبرق الرغامة .
وقام الثقفي فور وصوله بتدشين المعرض المصاحب للمناسبة والذي تضمن عددا من الأعمال الفنية الطلابية التي تجسد النهضة والتطوير التي شهدتها المملكة منذ توحيدها .
ثم استهل الحفل بكلمة لمدير تعليم جدة رفع فيها التهنئة للقيادة الرشيدة والشعب السعودية كافة بهذه المناسبة ، و أكد أن الاحتفال في مكان تاريخي نفيس فقد سجل فيه الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه دخوله لمحافظة جدة مثلها مثل باقي المحافظات التي سطر فيها مسيرته المشرفة لتوحيد الوطن ولذلك كان هو المكان الملائم لإقامة هذا الاحتفال العزيز على قلوب الجميع مثمنا لأمانة جدة تعاونها لإتاحة المركز مكانا لاحتفال تعليم جدة مضيفا أن الاحتفال بيوم الوطن تحت شعار “رؤية وطن ” والتعليم له إسهام كبير في تعزيز المواطنة وتربية الجيل على حب الوطن والدفاع عنه حتى يكون الإنسان السعودي خير مدافع عن وطنه ولذلك تم اختيار شعار وطننا بيتنا فلنحافظ عليه عنوانا لاحتفال تعليم جدة بهذه المناسبة وهي فرصة سانحة لتوجيه أسمى عبارات الشكر والعرفان لجنودنا البواسل على الحدود مثمنا جهود المشاركين في إخراج هذه الاحتفالية بهذا النجاح الذي تستحقه كما كرم شركاء النجاح في إقامة الحفل .
وشهد الاحتفال تقديم الطلاب لعدد من الفقرات المسرحية والخطابية الوطنية التي اشتملت على أوبريت وطني حمل عنوان ” رؤية وطن ” وقصيدة وطنية لأحد الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة نالت إعجاب الحضور ومسرحية بعنوان ” بنيان ” .