يرعي صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة “يحفظه الله ” الحفل الذي تقيمه الإدارة العامة للتعليم بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانين وذلك عقب صلاة ظهر يوم غد الثلاثاء 6 / 1 / 1439 بقاعة الأمير فيصل بن محمد التعليمية بمبنى الإدارة
من جهته عبر سعادة المدير العام للتعليم الأستاذ سعيد بن محمد مخايش عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على رعايته لهذا الاحتفاء ودعمه الدائم لمسيرة التعليم بالمنطقة، مثمنا لسموه الكريم تشريف حفل طلاب وطالبات المنطقة والذي يترجم مشاعرهم تجاه وطنهم الغالي وقيادته الرشيدة، كما حمد المولى عز وجل على ما وهب من أمن وأمان واطمئنان وخير ورفعة لهذه البلاد المباركة.