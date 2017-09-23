زار المدير العام للتعليم منطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي عصر اليوم جناح ابتكارات وإبداعات وطنية الذي يشارك به طلاب وطالبات إدارة تعليم مكة المكرمة في الاحتفال باليوم الوطني السابع والثمانون للملكة والمقام في الحجاز مول بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مطلعا على المشاريع المقدمة من الطلاب والطالبات والأجنحة الأخرى المشاركة يرافقه مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة الدكتور فيصل الشريف وعددا من المسؤولين.
وقال الحارثي خلال زيارته: إن الاهتمام بالتعليم وتطويره من أولويات المملكة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس، رحمه الله وأكمل أبناؤه ملوك المملكة هذه المنهجية لإعلاء مسيرة التعليم والتنمية والتطوير، والجميع اليوم يحتفلون باليومي الوطني الـ 87 للمملكة، ويتسابقون لترسيخ قيم المواطنة والحب والولاء والانتماء والتلاحم بين أبناء الوطن والقيادة الرشيدة، وتعمل المؤسسات التعليمية في مختلف مراحل التعليم على التعليم والرعاية وصقل شخصية الطلبة وتنمية هذه القيم الإيجابية في نفوس الناشئة والطلاب والطالبات، وتفاعل الطلبة ومشاركاتهم البناءة والهادفة في المحافل الوطنية بالمشاريع والأبحاث في مجالات التعليم والتنمية الوطنية والمسؤولية المجتمعية يخلق بينهم روح المنافسة والبذل والعطاء من أجل رفعة الوطن، مؤكدا بأن طلاب المدارس هم الثروة الوطنية والقوة الشابة الطموحة والركيزة الأساسية التي يعول عليها في التنمية وبناء الوطن واستشراف المستقبل.