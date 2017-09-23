عبر سعادة مدير عام التعليم بمنطقة الباحة الأستاذ سعيد بن محمد مخايش في تصريحه بمناسبة اليوم الوطني (٨٧) للمملكة العربية السعودية عن مشاعر الفخر والإجلال للميدان التربوي وأسرة التعليم بالمنطقة بهذه الذكرى الخالدة في ظل ما نعيشه من لحمة وطنية وأمن وأمان تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ، والتي أرسى قواعدها جلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه .
وذكر المدير العام بأن ذكرى اليوم الوطني ترسخ في ذاكرتنا تلك الأيام الخالدة على إمتداد تاريخ المملكة ، و ننظر إليها بعين الإكبار والإجلال ، ونتغنى بأمجادها ، ونتذكر من خلالها صانعي بطولاتها الأفذاذ، الذين بعزائمهم حققت بلادنا الطاهرة قفزات نوعية في التقدم والإزدهار خلال فترة وجيزة قلما تجد لها مثيلا في حضارات الأمم ونهضات الشعوب على امتداد التاريخ.
ونوه المدير العام بما يعيشه أبناء وبنات منطقة الباحة من تفاعل تربوي كبير احتفاء باليوم الوطني المجيد لوطننا العزيز يفيض بالمشاعر الوطنية الصادقة ، ويبرز دور المؤسسة التعليمية في تعزيز روح الانتماء الوطني وقيم الولاء لقيادتنا الرشيدة حفظها الله.
والتي نسعى من خلالها لترسيخ السلوك الوطني الإيجابي بين الطلاب والطالبات لما فيه خير الوطن والمحافظة على مكتسباته والعمل على تقدمه وازدهاره ليكونوا لبنات صالحة وسواعد بناءة لمسيرة المملكة التنموية الطموحة في ظل قيادتها الرشيدة المباركة .
مشيرا أن تعليم المنطقة يستمد أفكاره وفعالياته من منطلقات رؤية المملكة (2030) والتي بهدف تعميق مفاهيمها الرؤية بما يجسد شعار المناسبة (رؤية وطن).
وفي ختام تصريحه رفع سعادة المدير العام أصدق التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين والأسرة الملكية الكريمة وكل أبناء الشعب السعودي بهذه المناسبة الوطنية الكريمة داعيا العلي القدير أن يديم على وطننا نعمة الأمن والرخاء والتقدم والازدهار وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة ويسددها إلى كل خير أنه على كل شيء قدير .