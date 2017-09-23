أعرب منسوبو ” صحيفة التعليم الإلكترونية ” بمختلف مناطق المملكة عن بالغ سعادتهم وسرورهم بمناسبة يوم الوطن 87 ، مؤكدين أن ذكرى اليوم الوطني في عام تجسد روعة التلاحم بين القيادة والشعب وتبرز معالم التاريخ الذي رسمه المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – واستمر عليه أبناؤه البررة حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – والذي تحقق فيه الحلم
وأصبح واقعاً تزهو به الأجيال ومشهداً تتزاحم في أعماقه المنجزات بكل أشكالها وألوانها البهية .
مشاعر الوفاء والانتماء والاعتزاز في عرس الوطن ال 87 يعبر عنه منسوبو الصحيفة بهذه الكلمات التي سطرها كل منتسب في منطقته ونسعد بنشرها على صحيفتنا الغراء :
سامي محمدعلي الحارثي
المشرف العام على صحيفة التعليم الإلكترونية
دام عزك يا أغلى وطن
عندما نتحدث عن وطننا الغالي فإننا نشعر بنعمة الأمن والأمان في مملكتنا الغالية ، تلك النعمة التي يفتقدها الكثير وتفتقدها أكثر البلدان ، تلك النعمة التي تٌوجب علينا شكر الله عليها ومن ثم شكر حكومتنا الرشيدة ، وما يجب علينا نحن كشعب أن لا نلتفت للشائعات ، وأن نفخر بالمنجزات.
وذكرى اليوم الوطني تلك الذكرى التي تحل علينا كل عام وتذكرنا بكل إنجازات مملكتنا الغالية ، تطل علينا هذه الذكرى لنتذكر معاً ما قام به المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود وما قام به ابنائه من بعده في تطوير وازدهار ورقي هذه البلد الغالية على قلوبنا .
ولا ننسى بهذه المناسبة العظيمة أن نشكر جنودنا البواسل الذين على الحد الجنوبي عيوناً ساهرة وأرواحاً تضحي بأنفسها من أجل أن ينام المواطن قرير العين.
ختاماً اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان ووفق حكومتنا الرشيدة لما تحب وترضى.
الأستاذ فايز التمامي
رئيس تحرير صحيفة التعليم الإلكترونية
في كل عام تطل علينا ذكرى اليوم الوطني لبلادنا الغالية لتعيد إلى أذهاننا الحدث التاريخي البارز والذي حدث في الأول من الميزان من عام 1352هـ فهذا اليوم سيبقى خالدا في ذاكرة التاريخ راسخا في فكر ووجدان كل مواطن سعودي ، ففي هذا اليوم وحد فيه جلالة الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – شتات هذا الكيان العظيم و جمع الكلمة ووحد الصف . وفي هذه الأيام تعيش بلادنا أجواء هذه الذكرى العطرة (ذكرى اليوم الوطني 87 ) وهي مناسبة خالدة ووقفة عظيمة ، فاليوم الوطني مناسبة عزيزة تتكرر كل عام نتابع من خلالها مسيرة النهضة العملاقة التي عرفها الوطن ويعيشها في كافة المجالات حتى أصبحت المملكة وفي زمن قياسي في مصاف الدول المتقدمة، ولقد دأبت حكومة المملكة منذ إنشائها على نشر العلم والتعليم بين أفراد الشعب ، ولا شك أن ما حققته المملكة العربية السعودية من تطور كبير في كافة المجالات يدعو للفخر والاعتزاز بهذا الوطن المعطاء الذي يفخر بوفاء أبنائه واعتزازهم بهذا الكيان الشامخ الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز . حفظ الله بلادنا من كل مكروه وأدام علينا نعمة الأمن والأمان .
الأستاذ عطية الكحيلي
مدير مكتب صحيفة التعليم بالمنطقة الغربية
اليوم الوطني ليس يوماً اعتيادياً كباقي الأيام ففي كل لحظة ننعم فيها بالرخاء والازدهار في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة القائد الهمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله-وولي عهده الأمين محمد بن سلمان ، ونحن نستشعر قيمة الوحدة والترابط الاجتماعي الأصيل بين كافة أطياف المجتمع ، فمنذ أن منّ الله علينا وجمع شمل هذه البلاد على يد المؤسس المغفور له -بإذن الله-الملك عبد العزيز، وحمل أبناؤه الأوفياء من بعده مسيرة العطاء وتسلموا راية الوطن، وهم يعملون بكل جد وإخلاص وإصرار على تنمية هذا البلاد وتطويرها في مختلف المجالات التنموية، حتى أصبح نموذجاً مشرفاً بين الدول يحتذى به على الدوام.
وفي ظل ما تعيشه المملكة من الاستقرار ورغد العيش المحفوف بالأمن والأمان، يطل علينا يومٌ خالدٌ في قلوبنا ننتظره بشغف شديد كل عام، إنّه “اليوم الوطني” الذي نستعيد فيه ذكرى تأسيس هذا الكيان الشامخ تحت مسمى” المملكة العربية السعودية” والذي يصادف الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الموافق للأول من برج الميزان، ليعبّر فيه الجميع بكل فخر واعتزاز عن مدى حبهم وولائهم لهذا الوطن الغالي ومدى ارتباطهم العميق في كيان بات في مصاف الدول المهمة التي لها بالغ التأثير في المنطقة والتي يعود الفضل في ذلك إلى قيادتها الحكيمة أولاً وبفضل سواعد أبنائها المخلصين الذين يسعون إلى الريادة والاتجاه بوطنهم نحو مراكز الصدارة الحقيقية على كافة المستويات سواء عربياً وإسلامياً ودولياً.
ومن الضروري أن نحيي مسيرة هذا الوطن المعطاء ونحتفي به على الدوام، عبر الاحتفال بشكل سنوي ودوري بهذا اليوم المجيد الذي يُجسد فيه الشعب وحدة وترابط الوطن وأسمى معاني الوطنية والانتماء لهذا الوطن بكل فخر، الأمر الذي يقتضي الحفاظ على أمنه وسلامته، وحمايته، والتضحية من أجله، وبذل الغالي والنفيس دفاعاً عن ترابه الطاهرة، رافعين أكف الضراعة أن يحفظ الله قيادتنا الرشيدة ويديم على بلادنا الغالية أمنها واستقرارها ورخاءها.
الأستاذ صالح السلمي
محرر صحفي – مكة المكرمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد
بادئ ذي بدء نحمد الله على ما ننعم به من نعمة الإسلام والأمن والأمان وما تنعم به بلادنا الحبيبة من رخاء واستقرار في جميع أنحاء المملكة وما ذاك إلا بفضل الله ثم بفضل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله والتي لا تألوا جهدا من أجل راحة المواطن من بناء مستشفيات وتعبيد طرق وتعليم في جميع المراحل وما يحتاجه في شتى مجالات الحياة المختلفة إضافة إلى مشاريع الحرمين الشريفين المتعددة و ما تقدمه من خدمات جليلة للحاج والمعتمر …
فلتهنأ يا وطن بوفاء شعبك وحبهم لك … وكلنا فداء لك .
الأستاذ / عبدالرحمن ظافر الزهراني
مشرف تربوي بتعليم الرياض
في كل عام تتجدد الذكرى الغالية ويحتفي بها الوطن ليتذكر في هذا اليوم الأغر بكل فخر واعتزاز هذه المناسبة الوطنية المجيدة التي تم فيها جمع الشمل ولم الشتات على يد المؤسس العظيم جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه , وفي هذه الذكرى لليوم الوطني السابع والثمانين نسجل فخرنا واعتزازنا بالمنجزات الحضارية الفريدة التي تحققت على مدى ثمانية عقود من عمر الزمن والتي تعد فتره قصيرة جداً قياساً بما تحقق من منجزات عظيمة أهلت بلادنا لتكون في مصاف الدول المتقدمة , وما كان لهذه الطفرة الحضارية أن تتحقق لبلادنا المملكة العربية السعودية لولا توفيق الله سبحانه وتعالى ثم الجهود العظيمة التي بذلها حكام هذه البلاد ورجالها الأوفياء وعلى رأسهم المؤسس العظيم الملك عبدالعزيز رحمه الله ومن بعده أبنائه الملوك الكرام سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله رحمهم الله جميعاً حتى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي واصل مسيرة التطور والنماء وقاد بلادنا نحو مزيد من التطور والرخاء والنماء والبناء للإنسان والمكان , وما مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم إلا دليل واضح على هذا النهج التنموي الذي اختطه حفظه الله لجعل بلادنا داخل حلبة المنافسة العالمية , ويلاحظ الجميع أثر هذا المشروع الجبار على البنية التعليمية والثقافية للفرد السعودي فأصبح قادراً على الانتظام في جامعات العالم المختلفة ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي ,
وختاماً فإن هذه المسيرة المباركة تحتاج من كل مواطن إلى بذل أقصى الجهد لتبقى بلادنا عزيزة أبية , قائدةً رائدةً للأمتين العربية والإسلامية .
حفظ الله بلادنا وأدام عزها ومجدها ورخائها واستقرارها وحفظ قائدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان وأمد في أعمارهم على طاعته ووفقهم لما فيه الخير والصلاح للعباد والبلاد .
راضي الزويد – القصيم
محرر صحفي
ويقول الأستاذراضي الزويداليوم الوطني مناسبة عزيزة تتكرر كل عام نتابع من خلالها مسيرة النهضة العملاقة التي عرفها الوطن ويعيشها في كافة المجالات حتى غدت المملكة وفي زمن قياسي في مصاف الدول المتقدمة، بل تتميز على كثير من الدول بقيمها الدينية وتراثها وحمايتها للعقيدة الإسلامية وتبنيها الإسلام منهجاً وأسلوب حياة حتى أصبحت ملاذاً للمسلمين.
منصور البلادي
محرر صحفي المدينة المنورة
يطل علينا في كل عام ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية لتعيد للأذهان اليوم الذي وحد فيه الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله شتات هذا الكيان العظيم تحت راية التوحيد وقد انتشر فيه الأمن والطمأنييه.
إننا حين تمر بنا هذه الذكرى نستذكر نعم الله عز وجل على هذه البلاد ومنها نعم الأمن ورغد العيش ، كما نجدد فيها البيعة لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وإلى مقام ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله . كما أنها مناسبة سعيدة لنبذل المزيد من الجهد والعمل للمحافظة على مكتسبات وطننا والاستمرار في النهضة التنموية التي يعيشها.