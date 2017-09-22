رفع المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري شكره وتقديره وجميع منسوبي التعليم في المنطقة لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على متابعة سموه المباشرة لحادث الإعتداء على أحد المعلمين في مدرسته خلال اليوم الدراسي وتوجيه سموه الكريم بإيقاف المعتدي على المعلم وتحويله إلى النيابة العامة وإطمئنان سموه الكريم على الحالة الصحية للمعلم وتوجيه سموه بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لحالته. وأكد مدير التعليم على أن موقف سموه الكريم يأتي امتداداً لرعايته ودعم ومتابعة سموه لشؤون التعليم في المنطقة.
مدير تعليم تبوك المكلف يشكر سمو أمير منطقة تبوك على متابعته لحادث الإعتداء على المعلم
مدير تعليم تبوك المكلف يشكر سمو أمير منطقة تبوك على متابعته لحادث الإعتداء على المعلم
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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