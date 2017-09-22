وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك الجهات المختصة بإيقاف المعتدي على أحد المعلمين في إحدى المدارس بتبوك بعد تعرض معلم لاعتداء من أحد أولياء أمور الطلاب خلال اليوم الدراسي وإحالة المعتدي للنيابة العامة وذلك بعد متابعة سموه للحالة الصحية للمعلم المعتدى عليه موجها سموه بتقديم كافة الرعاية الصحية اللازمة للمعلم.
صحيفة التعليم الإلكترونية ستزور المعلم مساء اليوم ، وتنشر تفاصيل الحادثة .
أمير تبوك يوجه بإيقاف المعتدي على المعلم
أمير تبوك يوجه بإيقاف المعتدي على المعلم
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك الجهات المختصة بإيقاف المعتدي على أحد المعلمين في إحدى المدارس بتبوك بعد تعرض معلم لاعتداء من أحد أولياء أمور الطلاب خلال اليوم الدراسي وإحالة المعتدي للنيابة العامة وذلك بعد متابعة سموه للحالة الصحية للمعلم المعتدى عليه موجها سموه بتقديم كافة الرعاية الصحية اللازمة للمعلم.
وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك الجهات المختصة بإيقاف المعتدي على أحد المعلمين في إحدى المدارس بتبوك بعد تعرض معلم لاعتداء من أحد أولياء أمور الطلاب خلال اليوم الدراسي وإحالة المعتدي للنيابة العامة وذلك بعد متابعة سموه للحالة الصحية للمعلم المعتدى عليه موجها سموه بتقديم كافة الرعاية الصحية اللازمة للمعلم.
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