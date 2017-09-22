احتفل منسوبو وطلاب ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم بتبوك أمس الخميس بمناسبة اليوم الوطني ال 87 وذلك بإشراف قائد المدرسة الأستاذ فائز بن مفلح العنزي وبمتابعة وكيل المدرسة الأستاذ عبدالله بن جديع العنزي وبمتابعة رائد النشاط الأستاذ فهد بن حمدان العنزي وبمشاركة جميع معلمي المدرسة ، وقد بدأ بالنادي الوطني ثم مسيرة الطلاب المتوشحين ألبسة رجال الأمن والدفاع حاملين العلم السعودي ، عقب ذلك بدأ البرنامج الإذاعي الذي أعد بهذه المناسبة والذي شمل كلمة عن اليوم الوطني ، وعن قصة توحيد المملكة على المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – ثم قدم أحد الطلبة قصيدة شعرية بهذه المناسبة نالت استحسان الجميع ، بعد ذلك قدم عدد من الطلبة كلمات عبروا فيها عن ذكرى اليوم الوطني وأهمية تلاحم الشعب مع القيادة ، متمنين من المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على هذه البلاد الغالية .
منسوبو وطلاب ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم بتبوك يحتفون بيوم الوطن 87
منسوبو وطلاب ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم بتبوك يحتفون بيوم الوطن 87
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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