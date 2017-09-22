أقامت مدرسة أُبي بن كعب الابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم بالظفير بمنطقة الباحة احتفالية بمناسبة اليوم الوطني 87 للمملكة العربية السعودية ، هذا وقد شارك فيها جميع المعلمين والطلاب والقادة التربويين وذلك بإشراف مباشر من قائد المدرسة الأستاذ سعيد أحمد غرم الله الغامدي ، ومشرف النشاط الأستاذ ضيف الله محمد بركات الغامدي.
وشملت الاحتفالية العديد من الفقرات التي جسدت مكانة هذا اليوم لدى منسوبيّ المدرسة ، وتمثلت فعاليات اليوم الوطني وفقاً للبرنامج المعده لها والتي تمثلت في كلمة قائد المدرسة بعنوان ( رؤية وطن ) ، وغيرها من فقرات الحفل ..
كما شملت الاحتفالية زيارة وتهنئة إدارة التعليم ممثلةً بمدير تعليم منطقة الباحة الأستاذ سعيد مخايش الزهراني ، والأستاذ عمر هجاد مساعد مدير التعليم ، كما شارك في الإحتفاء باليوم الوطني 87 مدير مكتب التعليم بالوسط الأستاذ صالح مديس الغامدي.