انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأستاذ / عبدالله بن زاهي القرني
مشرف عام النشاط الطلابي بوزارة التعليم
ومنسق جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالمملكة العربية السعودية
نسأل الله أن يتغمدها برحمته ويغفر لها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة .
وإنا لله وإنا إليه راجعون
والدة القرني إلى رحمة الله
والدة القرني إلى رحمة الله
صحيفة التعليم - صالح السلمي
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأستاذ / عبدالله بن زاهي القرني
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأستاذ / عبدالله بن زاهي القرني
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