قدم وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى اعتذاره عن الخطأ الذي ظهر في صورة التوقيع على ميثاق هيئة الأمم المتحدة في مقرر الدراسات الاجتماعية عبر حسابه في تويتر .
وذكر الدكتور العيسى : تأسف وزارة التعليم على الخطأ غير المقصود الذي ظهر في صورة التوقيع على ميثاق هيئة الأمم المتحدة في مقرر الدراسات الاجتماعيات والوطنية.
وقال : بدأت الوزارة بطباعة نسخة مصححة من المقرر وسحب النسخ السابقة، وشكلت لجنة قانونية لتحديد مصدر الخطأ واتخاذ الإجراء المناسب حياله”.
يذكر أن الخطأ كان عبارة صورة للملك فيصل أثناء التوقيع على ميثاق هيئة الأمم المتحدة عام 1945 ويظهر بجانبه كائن غريب .
التعليقات 1
عبدالله
21/09/2017 في 6:35 م[3] رابط التعليق
لابد من التحقيق ومحاسبة المتسبب في مثل هذه الأخطاء
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