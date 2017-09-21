احتفت مدرسة زمزم الابتدائية بمكة يوم الخميس الموافق ١٤٣٩/١/١ باليوم الوطني ٨٧ تحت شعار ( رؤية وطن ) من خلال الإذاعة المدرسية أثناء الطابور الصباحي حيث أعد برنامجا خاصا بهذه المناسبة تضمن العديد من الفقرات من بينها كلمة لقيادة المدرسة ألقاها وكيل المدرسة أ / سعود السلمي وكلمة لمنسوبي المدرسة ألقاها أ/ عاطي السلمي وكلمة الطلاب ألقاها الطالب / كايف الرزمي إضافة إلى العديد من الفقرات الوطنية .
كما تم تفعيل اليوم الوطني في حصص التربية الفنية بإشراف مشرف المجال الفني بالمدرسة أ/ ياسر المصيري
كان ذلك بتوجيه مباشر من قائد المدرسة أ/ طه الجفري وبإشراف رائد النشاط أ/ صالح السلمي .