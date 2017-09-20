استقبلت روضة الصديق الأهلية لتحفيظ القران الكريم بمكة المكرمة أطفالها والأمهات بكل حفاوة وشوق. وأقيم حفل مبسط بهذه المناسبة وذلك. بقيادة أ. فريدة الثبيتي مساعدة الروضة أ. ريم الجميعي.تم خلاله تعريف الاطفال بفصولهم والمعلمات , وقد شهد مجموعة من البرنامج المتنوعة شملت الالعاب الحركية والترفيهية , جاءت تحت إشراف نخبة من معلمات الروضة ( ندى الزهراني-زينب عبدالستار- أماني العميري -أمجاد الشهراني-شيماء مساوي-أميمة محمد) واختتم برامج اليوم الأول بتوزيع الهدايا على براعم الوطن والتقطت الصور التذكارية لهم. وفي ذات المجمع شهدت المرحلتين الابتدائي والمتوسطة احتفاء بعودة الطالبات إلى سرح التعليم من خلال برنامج إذاعي مميز لعام جديد بروح جديدة , تضافرت فيه جهود الجميع , فإلى جانب الاستقبال الفريد الذي أعدته إدارة المجمع لتهيئة الطالبات للعام الجديد , نفذت مجموعة من البرامج المشوقة والأناشيد واقيمت المسابقات الثقافية والحركية.
روضة الصديق الأهلية بمكة المكرمة تستقبل طالباتها بكل حفاوة وتقدير
روضة الصديق الأهلية بمكة المكرمة تستقبل طالباتها بكل حفاوة وتقدير
صحيفة التعليم الإلكترونية : مكة المكرمة
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