ترأس سعادة مدير التعليم بمحافظة حفر الباطن عايض بن نافع الرحيلي اللجنة المكلفة للإعداد للإحتفاء باليوم الوطني ،والذي يحمل شعار رؤية وطن ،حيث تمت مناقشة المهام المطلوبة من اللجان العاملة لتفعيل هذه المناسبة الغالية على كل مواطن كما تم التأكيد على تحقيق الأدوار التعليمية التي تطلع بها الوزارة ومنها ترسيخ الإعتزاز بالدين والولاء للملك والإنتماء للوطن ،وتنمية القيم الوطنية ،وتذكيرا بنعم الله على وطننا ومنها الأمن والأمان ،والإستقرار .
وانطلاقاً من رؤية الملكة (2030) المتضمنة تعميق القيم الإيجابية لدي طلاب وطالبات التعليم وكافه منسوبيهمن جانب آخر أعلنت إدارة التعليم باعتماد وتنقيذ مشروع الإحتفاء باليوم الوطني تحت شعار (رؤية وطن ) وفق تعميم أرسل إلى جميع المدارس وأندية مدارس الحي ،وذلك من خلال إعداد خطة الإحتفاء والإشراف على التنفيذ والمتابعة وتشكيل اللجنة التنفيذية على مستوى المدرسة ، نادى مدرسة الحي . وتبدأ الفعاليات في جميع المدارس يوم الأحد 26/12/1438هـوحتي يوم الخميس 1/1/1439هـ ،إضافة إلى توجيه جميع الفعاليات والبرامج لتعزيز قيم الإنتماء والمواطنة وحث الطلاب على المشاركة في فعالية ( مبادرتي الوطنية ) وضرورة توفير جميع الإحتياجات للمناشط الطلابية الخاصة بهذه الإحتفائية من مخصص الميزانية التشغيلية وعدم إرهاق الطلاب والطالبات بأي متطلبات وتهيئة مقرات الإحتفاء (الفناء – الصالات – المعارض – الملاعب ) لإقامة الانشطة والبرامج إضافة إلى إبراز فعاليات الإحتفاء والمشاركة المجتمعية داخل المدرسة واستثمار وسائل التواصل الإجتماعي والإعلام الجديد في إبراز مشاعر الطلبة وأعمالهم الإبداعية للرأي العام المجتمعي وفي نهاية الإحتفاء يتم توثيق جميع الفعاليات في تقرير إلكتروني ( CD ) مع مراعاة أن يكون متنوعاً وشاملاَ ومركزاً على ملامح الإحتفاء، وإرساله لقسم نشاط الطلابي للبنين والبنات، في موعد أقصاه 8/1/1439 .