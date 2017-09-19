استقبلت مدارس إدارة التعليم بمحافظة الرس صباح اليوم الأحد 26/12/1438هـ أكثر من ثلاثين ألف طالب وطالبة في 361 مدرسة لمراحل التعليم المختلفة في قطاعي البنين والبنات.
مدير تعليم الرس الأستاذ سليمان الطعيسي ومساعدوه وقفوا ميدانياً على جاهزية المدارس منذ اللحظة الأولى لبداية العام الدراسي, حيث زاروا عددا من المدارس لمختلف المراحل الدراسية, وقد وقف سعادة مدير التعليم شخصيًا على بداية اليوم الدراسي واستقبال الطلاب المستجدين والتزام قادة المدارس بخطط التهيئة العامة والالتزام بالانضباط المدرسي, والاستعدادات للاحتفاء باليوم الوطني في جميع المدارس مؤكدًا على الدور المحوري للمدرسة تعزيز روح المواطنة وصناعة المواطن الصالح.
واكب ذلك خطة زيارات ميدانية للمشرفين التربويين والمشرفات التربويات في جميع قطاعات الإدارة لمتابعة خطط وبرامج الانضباط المدرسي وبرامج التهيئة الإرشادية للمرحلة المتوسطة والثانوية والأسبوع التمهيدي للمرحلة الابتدائية والوقوف على استلام الطلاب والطالبات للكتب الدراسية والاستعداد للاحتفاء باليوم الوطني، أوضح ذلك مدير الإشراف التربوي الأستاذ: موسى الخليفة.
وعلى صعيد متصل انطلقت صباح اليوم البرامج الإرشادية في جميع مدارس البنين والبنات بمختلف مراحلها وذلك لاستقبال الطلاب والطالبات وتهيئتهم للعام الدراسي الجديد، وقد ذكر رئيس قسم التوجيه والإرشاد الأستاذ: صالح الدبيان بأن هذه البرامج أقرّت مسبقا في اجتماع المرشدين الطلابيين الأسبوع الماضي وولأفاد بأنه قد تم توزيع 6500 ملف استرشادي لتنفيذ برامج وفعاليات الأسبوع التمهيدي وأسبوع التهيئة الإرشادية.
إلى ذلك أكد الأستاذ ماجد العوفي رئيس قسم النشاط الطلابي على جاهزية واستعداد جميع المدارس للاحتفاء بيوم الوطن يوم العز والشموخ وشمل ذلك تشكيل اللجان في المدارس وتهيئة مقرات الاحتفال ووضع الخطط وتوفير جميع ما يلزم لإنجاح وتفعيل هذه المناسبة الوطنية؛ ليكون الجميع مشاركًا فيها واستثمارها لتعزيز الروح الوطنية.
إدارة التعليم وخلال الأسابيع الماضية كانت قد أنهت كافة الاستعداد والتجهيزات اللازمة لبداية العام الدراسي الجديد حيث أُصدرت في وقت سابق حركة نقل قادة وقائدات المدارس وحركة نقل المعلمين والمعلمات والمرشدين الطلابيين والمرشدات.
كما استكملت الإدارة أيضا ترحيل جميع المقررات والكتب المدرسية لجميع المدارس بنسبة تصل إلى ١٠٠٪ وكذا الحال في التجهيزات والمباني المدرسية حيث هُيئت وأعلنت جاهزيتها التامة لاستقبال الطلاب والطالبات من أول يوم دراسي.
في حين عقد سعادة مدير التعليم أ/ سليمان الطعيسي ومساعدوه وقيادات الإدارة اجتماعًا مع قادة وقائدات المدارس للوقوف على سير الاستعداد للعام الجديد والتأكيد على البداية الجادة والالتزام بالأنظمة واللوائح وتطبيق الخطط من اليوم الدراسي الأول والاطمئنان على تحقيق أعلى درجات الجاهزية لإستقبال الطلاب والطالبات.
كما تم في وقت سابق أيضا عقد عدة اجتماعات لأقسام الإدارة وإقامة العديد من البرامج وورش العمل أعقبها زيارات ميدانية للمدارس للوقوف على الجاهزية التامة وتهيئتها بكافة المتطلبات اللازمة وذلك في إطار الخطة الشاملة لبرنامج التطوير المهني خلال أسبوع التهيئة الذي يسبق بداية العام الدراسي الجديد ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ .
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مدارس تعليم الرس تستقبل طلابها وطالباتها بجاهزية عالية
صحيفة التعليم الالكترونية : الرس
استقبلت مدارس إدارة التعليم بمحافظة الرس صباح اليوم الأحد 26/12/1438هـ أكثر من ثلاثين ألف طالب وطالبة في 361 مدرسة لمراحل التعليم المختلفة في قطاعي البنين والبنات.
استقبلت مدارس إدارة التعليم بمحافظة الرس صباح اليوم الأحد 26/12/1438هـ أكثر من ثلاثين ألف طالب وطالبة في 361 مدرسة لمراحل التعليم المختلفة في قطاعي البنين والبنات.
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