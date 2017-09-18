بدأت كافة المدارس بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بالإعداد للبرامج والأنشطة والفعاليات للاحتفاء باليوم الوطني السابع والثمانون للمملكة العربية السعودية والذي يوافق يوم السبت 3 / 1 / 14138 هــ تحت شعار “رؤية وطن ”
وأكد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي على أهمية هذه المناسبة الوطنية التي تجسد الوحدة والتأسيس لهذا الكيان العظيم وللتذكير بجهود المؤسس رحمه الله وأبناؤه البررة حتى عهدنا الميمون بقيادة خادم الرحمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.
وأوضح الحارثي أن هذا الاحتفاء لمدارس مكة بهذه المناسبة يأتي ترسيخاً للاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن، وتنمية للقيم الوطنية، وانطلاقاً من رؤية المملكة 2030 المتضمنة تنمية القيم الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم وكافة منسوبي التعليم.
ووجه المدير العام الميدان التعليمي إيلاء المناسبة الرعاية والاهتمام لضمان تحقق الأهداف الوطنية والتربوية المرجوة ، لتتولى كافة المدارس توثيق فعالياتها ومبادراتها ، ورفع التقارير الختامية لإدارة نشاط الطلاب/ الطالبات
هذا وسيقام حفل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة للاحتفاء باليوم الوطني يوم الاثنين 5 /1 /1439 هـ، وسيتم خلاله تكريم أندية الحي والموسمية الفائزة بالمراكز الأولى في مسارات مشروع اجازتي 2.
تعليم مكة يحتفي بيوم الوطن الــ 87 تحت شعار رؤية وطن
مكة المكرمة - صالح السلمي
بدأت كافة المدارس بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بالإعداد للبرامج والأنشطة والفعاليات للاحتفاء باليوم الوطني السابع والثمانون للمملكة العربية السعودية والذي يوافق يوم السبت 3 / 1 / 14138 هــ تحت شعار “رؤية وطن ”
بدأت كافة المدارس بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بالإعداد للبرامج والأنشطة والفعاليات للاحتفاء باليوم الوطني السابع والثمانون للمملكة العربية السعودية والذي يوافق يوم السبت 3 / 1 / 14138 هــ تحت شعار “رؤية وطن ”
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