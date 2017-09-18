تفقد مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة الأستاذ ناصر بن عبدالله العبدالكريم، اليوم الأحد، مجموعة من مدارس المنطقة، وقف خلالها على برنامج الأسبوع التمهيدي للعام الدراسي الجديد 1438 /1439 هـ، واستعدادات المدارس وجاهزيتها، كما اطمأن على انتظام حضور الطلاب مع الأيام الأولى للعام الدراسي، وشهدت الزيارة حضور عدد من اعضاء مجموعة “المدينة في قلوبنا”.
واشتملت الزيارة تفقد مرافق المدارس، كالمصلى والفصول الدراسية والمعامل وقاعات مصادر التعلم والساحات الخارجية والصالات الرياضية والمقاصف، والتقى خلال الجولة بمديري المدارس والمعلمين، وحثهم على البداية الجادة للعام الدراسي والعمل على خلق بيئة جاذبة للطلاب. وأكد على أهمية استكمال جميع ما خصص للمدارس من تجهيزات وإبلاغ الإدارة بجميع الاحتياجات، والتقى بأبنائه الطلاب وحثهم على الجد والمثابرة، مبيناً أهمية التحلي بالقيم والمبادئ الإسلامية، التي حث عليها ديننا الحنيف وطاعة الوالدين وتقدير آبائهم المعلمين.ةكما تفقد المدير العام في وقت سابق مستودعات الكتب والأثاث المدرسي والتقى بمديري إدارتها والعاملين واستمع إلى أبرز الاحتياجات، وتابع إجراءات تسليم المقاعد والأثاث والكتب المدرسية لمندوبي المدارس. وأشار العبدالكريم إلى أن حالات غياب الطلاب مع بداية العام الدراسي كانت ضئيلة وهذا أمر مشجع لنا خاصةً مع انطلاقة العام الدراسي التي تسير بشكل أكثر من رائع.
مدير تعليم المدينة المنورة يتفقد سير بدء العام الدراسي الجديد
صحيفة التعليم الإلكترونية : المدينة المنورة - منصور البلادي
تفقد مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة الأستاذ ناصر بن عبدالله العبدالكريم، اليوم الأحد، مجموعة من مدارس المنطقة، وقف خلالها على برنامج الأسبوع التمهيدي للعام الدراسي الجديد 1438 /1439 هـ، واستعدادات المدارس وجاهزيتها، كما اطمأن على انتظام حضور الطلاب مع الأيام الأولى للعام الدراسي، وشهدت الزيارة حضور عدد من اعضاء مجموعة “المدينة في قلوبنا”.
تفقد مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة الأستاذ ناصر بن عبدالله العبدالكريم، اليوم الأحد، مجموعة من مدارس المنطقة، وقف خلالها على برنامج الأسبوع التمهيدي للعام الدراسي الجديد 1438 /1439 هـ، واستعدادات المدارس وجاهزيتها، كما اطمأن على انتظام حضور الطلاب مع الأيام الأولى للعام الدراسي، وشهدت الزيارة حضور عدد من اعضاء مجموعة “المدينة في قلوبنا”.
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