شارك مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي اليوم الأحد: 26/ 12/ 1438هـ أبناءه الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي فعاليات برنامج الأسبوع التمهيدي للعام الدراسي 1438/ 1439هـ، حيث شاطرهم فرحتهم باليوم الدراسي الأول في مسيرتهم التعليمية والتربوية، بمدرسة الإمام ابن عامر الابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة.
جاء ذلك خلال تدشينه اليوم انطلاق فعاليات الأسبوع التمهيدي في المدارس الابتدائية في تعليم مكة المكرمة والذي يستهدف أكثر من 25 ألف طالب وطالبة في أكثر من 700 مدرسة ابتدائية للبنين والبنات.
وأشار الحارثي في كلمته إلى أن الإدارة أعدت عدتها منذ وقتٍ مبكرٍ وجهزت لفعاليات وبرامج تربوية وترفيهية متنوعة لاستقبال طلاب الصف الأول الابتدائي بشكل مشوقٍ وجذاب، مقدماً شكره للجهود التي بذلتها إدارات المدارس في مكة المكرمة من أجل العمل على إنجاح الأسبوع التمهيدي وتحقيق أهدافه التي تعود على طلابنا وطالباتنا بالفائدة, وتحقق لهم سرعة الاندماج مع المرحلة الجديدة في حياتهم التعليمية.
وحثّ المدير العام للتعليم أولياء الأمور على أهمية تعاونهم المستمر مع إدارات مدارس أبنائهم ومعلميهم والمرشدين الطلابيين لما فيه مصلحة أبنائهم سلوكاً وتعليماً وتفوقاً. سائلاً المولى عز وجل أن يكون هذا العام حافلاً بالنجاح والتوفيق والسداد.