عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الأمن والسلامة اجتماعاً مع منسقي مكاتب التعليم للأمنة والسلامة تحقيقاً لمبدأ التكامل في العمل.
وتناول الاجتماع طرح أبرز المهام لمنسقي الأمن والسلامة حيث تم التطرق لأهمية إبراز نشاط الإدارة ما أمكن على مستوى المكتب وعلى مستوى المدارس التابعة للمكتب ، كما تم التحريص على أهمية تخصيص وقت للحديث عن السلامة في الميدان التربوي والتنسيق لبرامج إدارتنا التي سيتم تقديمها في المكاتب نشر ثقافة السلامة بين الزملاء مشرفين ومعلمين والثناء على المدرسة ومنسوبيها عند مشاهدة نشاطاتها في المجال ، والإشادة بها في الاجتماعات العامة من باب تحفيز القائد مع أهمية المجال الإعلامي لكل عمل متميز في المدارس بالصور والأخبار لتناقل الخبرات مما يؤثر إيجابياً على الميدان بإذن الله.