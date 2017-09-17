بحضور مدير عام التعليم بمنطقة تبوك المكلف الأستاذ إبراهيم بن حسين العُمري أقامت مدرسة كعب بن زيد الابتدائية بتبوك ممثلةً في إدارة المدرسة ومعلميها حفل استقبال طلاب الصف الأول الإبتدائي وأولياء أمورهم فعاليات برنامج الأسبوع التمهيدي ، و كان باستقبالهم القائد التربوي الأستاذ علوش العنزي وجميع معلمي المدرسة وقد تم تنفيذ برنامج الأسبوع التمهيدي والذي اشتمل على عدد من الفعاليات الهادفة والمشوقة والتي تسعى لإشراك الطلاب في عدد من الألعاب والبرامج المسلية .
بحضور مدير عام التعليم بمنطقة تبوك المكلف ابتدائية كعب بن زيد تنفذ برنامج الأسبوع التمهيدي
بحضور مدير عام التعليم بمنطقة تبوك المكلف ابتدائية كعب بن زيد تنفذ برنامج الأسبوع التمهيدي
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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