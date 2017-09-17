استقبلت متوسطة أبوعبيدة بن الجراح طلابها المستجدين في اليوم الدراسي الأول لهذا العام 1438-1439 هـ بكلمة ترحيبية للمرشد الطلابي الأستاذ: بدر بن أحمد الغامدي قدم فيها نبذة مختصرة عن المدرسة وانجازاتها على صعيد مدارس شرق الدمام ، وتمنى من الله عز وجل أن يجعله عاماً دراسياً مليئاً بالنشاط والحيوية والعطاء. وحث الطلاب على بذل المزيد من الجد والاجتهاد ، وفي نهاية اللقاء تم تعريفهم بآلية قواعد السلوك والمواظبة .
بعد ذلك تم توزيع الطلاب على فصولهم الدراسية بطريقة مشوقة حيث يتم سؤال كل طالب عن توقعه لفصله الجديد ، وفي أي مجموعة وذلك بإشراف الأستاذ: عبدالرحمن التنق ، والأستاذ: جميل البصري.
عقب ذلك توالت فقرات المشاركات والمسابقات الرياضية والثقافية بقيادة مشرف التوعية الإسلامية الأستاذ / عبدالله بن ناصر الريس ، وبالتعاون والتنسيق مع النشاط الطلابي ممثلاً في الأستاذ : محمد بن فرحان الزهراني ، وبمشاركة فعالة من الطلاب المستجدين بالصف الأول متوسط.
بعدها توجه الطلاب للتعرف على مرافق المدرسة بما تحتويه من مقصف مدرسي إضافة إلى المقرأة المخصصة لتعليم القرآن الكريم ، إضافة إلى زيارة المختبر المدرسي، وفي نهاية الجولة توجه الطلاب للتعرف على مركز مصادر التعلم حيث تعرفوا على ما يحتويه من تقنيات في قاعة التعلم التعاوني ، وقاعة التعلم الذاتي ، وركن الإنترنت ، وركن المكتبة الذي يحتوي على العديد من الكتب الجديدة والمميزة والمختارة بعناية لتناسب طلاب المرحلة المتوسطة، وكذلك تم التعرف على البطاقة الخاصة بزيارة المركز ، والبطاقة الإلكترونية الخاصة بالاستعارة وطريقة الاستعارة الالكترونية ، كما تم التعرف على الكادر التعليمي والإداري في المدرسة.
بعد ذلك توجه الطلاب إلى فصولهم ، وتم تسليمهم الكتب الدراسية بإشراف الأستاذ: محمد النمر مع انطلاقة قوية لبداية عام دراسي جديد مليء بالنشاط والحيوية والجد والاجتهاد ، وذلك بإشراف ومتابعة من إدارة المدرسة.