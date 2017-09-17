دشّن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى؛ العام الدراسي الجديد، اليوم الأحد (17 سبتمبر 2017)، بزيارة مدرستين في مدينة الرياض.
وأعلن الوزير، خلال الزيارة، إطلاق برنامج التهيئة الإرشادية والنفسية لطلاب الصف الأول الابتدائي في مدرسة المغيرة بن حكيم. وأبدى العيسى سعادته بمستوى الحضور والاستعداد في أول أيام الدراسة، مغردًا -عبر تويتر-: “اللهم اجعله عام خير وبركة على جميع أبنائنا وبناتنا، تشرّفت بزيارة مدرستيْن في مدينة الرياض هذا الصباح، وسعدت بمستوى الحضور والاستعداد والمشاركة”.
وفي وقت سابق، أكّدت الوزارة جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد في مدارس التعليم العامّ؛ حيث أعلنت -خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي- أن التجهيزات تضمّنت اعتماد وظائف تعليمية لـ7466 معلمًا ومعلمة، و1200 معلمة رياض أطفال، والانتهاء من تجهيز 487 مدرسة من المدارس الجديدة للتشغيل من أصل 487 مبنى بنسبة 100 %.
كما أعلنت الوزارة الانتهاء من عقود الصيانة في المدارس لـ40 إدارة تعليمية، وعقود النظافة في المدارس لـ40 إدارة تعليمية، ومتابعة المتبقي من إدارات التعليم لاستكمال عقود الصيانة قبل بدء العام الدراسي.