دشن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري اليوم الأحد فعاليات بدء العام الدراسي الجديد , بحضور المساعد لشؤون تعليم البنين ماجد القعير وعدد من القيادات التربوية, وذلك في مقر مدرسة السعودية الابتدائية بمدينة تبوك كما افتتح برنامج الأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية بمدارس المنطقة، بالقاعة المخصصة لفعاليات الأسبوع, بحضور الطلاب المستجدين وأولياء أمورهم، ثم تفقد عددًا من الفصول الدراسية وتجول في جنبات المدرسة، واطلع على أبرز البرامج والفعاليات التي تقدم للطلاب المستجدين خلال الأسبوع التمهيدي،وفي ختام جولته, قدم بعض الهدايا لطلاب الأسبوع التمهيدي وأولياء أمورهم ومعلمي المدرسة والتقط معهم الصور التذكارية كما قام مدير التعليم بزيارات مماثلة لابتدائية كعب بن زيد وابتدائية عباد بن بشر والتقى بالمعلمين وبأولياء الأمور والطلاب المستجدين. وعبر مدير تعليم تبوك في كلمة بهذه المناسبة، عن سعادته بما شاهده من استعدادات للمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد وجاهزية الميدان التربوي بالمنطقة لبدء العام الدراسي وتسخير طواقمھا البشریة وتجھیزاتھا التربویة والتعلیمیة لاستقبال الطلاب والطالبات في أول أیام العام الدراسي الجدید، بما يحقق البداية الجادة وتهيئة الطلاب على التأقلم مع أجواء المدرسة.
يذكر أن برنامج استقبال الطلاب المستجدين ينفذ في جميع مدارس المنطقة على مدى أسبوع كامل, ينظم فيه العديد من المناشط التربوية التي تكفل تهيئة وإعداد طلاب الصف الأول للدخول في العملية التعليمية والتربوية بكل يسر وسهولة.
وكانت مدارس التعليم العام في تبوك ومحافظات ومراكز منطقة تبوك قد استقبلت اليوم أكثر من 200 ألف طالب وطالبة, مع إطلالة العام الدراسي الجديد 1438هـ / 1439هـ وبدأ قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات عامهم الدراسي بمصافحة الطلاب والطالبات مع ساعات الصباح الأولى وتهنئتهم بانطلاقة العام الدراسي الجديد، كما عمدت المدارس إلى وضع لافتات ترحيبيه بالطلاب وأولياء أمورهم ، بالإضافة إلى توزيع المقررات الدراسية والجدول المدرسي ، وتوزيع الطلاب على الفصول الدراسية ، بهدف ضمان بداية جادة مع انطلاقة فعاليات اليوم الدراسي.
وشهدت المدارس الابتدائية انطلاقة فعاليات الأسبوع التمهيدي لطلاب وطالبات الصف الأول الابتدائية حيث نفذت المدارس العديد من مدارس المنطقة وقد حضر مدير عام تعليم تبوك الأستاذ إبراهيم بن حسين العُمري والمساعد لشؤون تعليم البنين الأستاذ ماجد القعير اللذان كان باستقبالهم القائد التربوي الأستاذ محمد بن علوان الشهري ووكيل المدرسة الأستاذ عبدالله بن علي القحطاني والمرشد الطلابي الأستاذ عبدالله العطوي والأستاذ الشبيلي الشهري ومعلمي المدرسة وفي بداية الإستقبال رحب القائد التربوي في كلمته التي ألقاها أمام الحضور بالضيوف الأعزاء والطلاب الجدد على إنضمامهم للمدرسة السعودية وأثنى على أولياء الأمور الذين وضعوا كل ثقتهم في المدرسة السعودية الابتدائية بتبوك ( إدارة و معلمين ) ، و دعا الله العزيز القدير أن يعينه هو و القائمين على العملية التعليمية و التربوية على القيام بهذه المهمة على أكمل وجه ، وبين بأن المدرسة السعودية تفخر وتعتز بهؤلاء الطلاب الذين سيكونون بعون الله وتوفيقه هم رجال الغد المشرق و المعول عليهم في الاستمرار في بناء هذا الوطن الغالي ليستمر شامخاً عزيزاً تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ، ثم ألقى سعادة مدير تعليم تبوك الأستاذ إبراهيم العُمري كلمةً بهذه المناسبة، عن سعادته بما شاهده من استعدادات للمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد وجاهزية الميدان التربوي بالمنطقة لبدء العام الدراسي وتسخير طواقمھا البشریة وتجھیزاتھا التربویة والتعلیمیة لاستقبال الطلاب والطالبات في أول أیام العام الدراسي الجدید، بما يحقق البداية الجادة وتهيئة الطلاب على التأقلم مع أجواء المدرسة.بعد ذلك وزعت على أولياء الأمور نشرات تعرفهم بالبرنامج اليومي للأسبوع التمهيدي ، ثم قدمت وجبة الإفطار للطلاب وأولياء أمورهم مع عرض فقرات تربوية مسلية ، وألعاب رياضية مناسبة وزعت بعدها جوائز على الفائزين ، وقد أوضح المرشد الطلابي لأولياء الأمور في كلمة مختصرة دوره التربوي داخل المدرسة و خارجها ، وبعد ذلك تجول الطلاب وأولياء أمورهم على مرافق المدرسة و كيفية عبور الشارع الذي تطل عليه المدرسة ثم تم توديع الطلاب وأولياء أمورهم ، وفي بداية اليوم الدراسي وزعت المقررات الدراسية والكتب على جميع طلاب المدرسة حيث شهد اليوم الأول حضور وانضباط جميع الطلاب ، يذكر بأن برنامج الأسبوع التمهيدي بالمدرسة يمتد لأسبوع كامل وفق خطة شاملة أعدتها إدارة المدرسة يصاحبها العديد من الفعاليات والنشاطات المتعددة التي تبدأ في تمام الساعه 7 صباحاً إلى الساعه 9،30 صباحاً.
دشن فعاليات الأسبوع التمهيدي في عدد من المدارس الابتدائية :
مدير تعليم منطقة تبوك المكلف يشهد بدء العام الدراسي الجديد
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
دشن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري اليوم الأحد فعاليات بدء العام الدراسي الجديد , بحضور المساعد لشؤون تعليم البنين ماجد القعير وعدد من القيادات التربوية, وذلك في مقر مدرسة السعودية الابتدائية بمدينة تبوك كما افتتح برنامج الأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية بمدارس المنطقة، بالقاعة المخصصة لفعاليات الأسبوع, بحضور الطلاب المستجدين وأولياء أمورهم، ثم تفقد عددًا من الفصول الدراسية وتجول في جنبات المدرسة، واطلع على أبرز البرامج والفعاليات التي تقدم للطلاب المستجدين خلال الأسبوع التمهيدي،وفي ختام جولته, قدم بعض الهدايا لطلاب الأسبوع التمهيدي وأولياء أمورهم ومعلمي المدرسة والتقط معهم الصور التذكارية كما قام مدير التعليم بزيارات مماثلة لابتدائية كعب بن زيد وابتدائية عباد بن بشر والتقى بالمعلمين وبأولياء الأمور والطلاب المستجدين. وعبر مدير تعليم تبوك في كلمة بهذه المناسبة، عن سعادته بما شاهده من استعدادات للمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد وجاهزية الميدان التربوي بالمنطقة لبدء العام الدراسي وتسخير طواقمھا البشریة وتجھیزاتھا التربویة والتعلیمیة لاستقبال الطلاب والطالبات في أول أیام العام الدراسي الجدید، بما يحقق البداية الجادة وتهيئة الطلاب على التأقلم مع أجواء المدرسة.
دشن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري اليوم الأحد فعاليات بدء العام الدراسي الجديد , بحضور المساعد لشؤون تعليم البنين ماجد القعير وعدد من القيادات التربوية, وذلك في مقر مدرسة السعودية الابتدائية بمدينة تبوك كما افتتح برنامج الأسبوع التمهيدي والتهيئة الإرشادية بمدارس المنطقة، بالقاعة المخصصة لفعاليات الأسبوع, بحضور الطلاب المستجدين وأولياء أمورهم، ثم تفقد عددًا من الفصول الدراسية وتجول في جنبات المدرسة، واطلع على أبرز البرامج والفعاليات التي تقدم للطلاب المستجدين خلال الأسبوع التمهيدي،وفي ختام جولته, قدم بعض الهدايا لطلاب الأسبوع التمهيدي وأولياء أمورهم ومعلمي المدرسة والتقط معهم الصور التذكارية كما قام مدير التعليم بزيارات مماثلة لابتدائية كعب بن زيد وابتدائية عباد بن بشر والتقى بالمعلمين وبأولياء الأمور والطلاب المستجدين. وعبر مدير تعليم تبوك في كلمة بهذه المناسبة، عن سعادته بما شاهده من استعدادات للمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد وجاهزية الميدان التربوي بالمنطقة لبدء العام الدراسي وتسخير طواقمھا البشریة وتجھیزاتھا التربویة والتعلیمیة لاستقبال الطلاب والطالبات في أول أیام العام الدراسي الجدید، بما يحقق البداية الجادة وتهيئة الطلاب على التأقلم مع أجواء المدرسة.
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