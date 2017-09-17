ألزمت وزارة التعليم الإدارات التعليمية كافة بمختلف مناطق المملكة، بتطبيق آلية تسديد العجز من المعلمين والمعلمات في المدارس من بداية العام الدراسي الجديد. وشدّدت الوزارة على أهمية اطلاع جميع المعلمين والمعلمات على هذه الآلية للتقيد بها. جدير بالذكر أن الوزارة حددت عددًا من الإجراءات المتسلسلة التي تعمل على سد العجز، ويقوم مدير المدرسة بسد العجز من خلال إجراءات تشمل التأكد من اكتمال أنصبة المعلمين بالمدرسة (24 حصة للتعليم العام) و(18 حصة للتربية الخاصة)، وتكليف الزائد من شاغلي الوظائف التعليمية المكلفين بأعمال غير التدريس حسب الترتيب الآتي (رائد النشاط – معلم الموهوبين – أمين مصادر التعلم – المرشد الطلابي – الوكيل)، ومراعاة التخصص والمؤهل في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وضم الفصول الدراسية قدر الإمكان، وإسناد تسديد العجز إلى معلمي مواد التربية الخاصة الحاصلين على الدبلوم بعد البكالوريوس حسب التخصص الأصلي في البكالوريوس.
إلزام المدارس بتطبيق آلية تسديد عجز المعلمين بداية العام الدراسي الجديد
إلزام المدارس بتطبيق آلية تسديد عجز المعلمين بداية العام الدراسي الجديد
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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