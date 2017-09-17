يعود صباح اليوم الأحد أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في أكثر من 32 ألف مدرسة بجميع مناطق المملكة بمختلف مراحلها الدراسية لبدء العام الدراسي الجديد 1439/1438هـ.
من جهة أخرى اتخذت كافة الإدارات التعليمية بمختلف مناطق المملكة استعداداتها لتهيئة المناخ المناسب للطلبة والطالبات لبداية الدراسة بكل طمأنينة وسهولة. وأكدت وزارة التعليم في تعليماتها على توفير جميع الوسائل والمستلزمات للطلبة والطالبات، مؤكدة على أهمية تسليم الكتب وبداية الدراسة منذ الحصة الأولى.
أكثر من 5 مليون طالب وطالبة يعودون لمدارسهم صباح اليوم الأحد
أكثر من 5 مليون طالب وطالبة يعودون لمدارسهم صباح اليوم الأحد
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
يعود صباح اليوم الأحد أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في أكثر من 32 ألف مدرسة بجميع مناطق المملكة بمختلف مراحلها الدراسية لبدء العام الدراسي الجديد 1439/1438هـ.
يعود صباح اليوم الأحد أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في أكثر من 32 ألف مدرسة بجميع مناطق المملكة بمختلف مراحلها الدراسية لبدء العام الدراسي الجديد 1439/1438هـ.
لا يوجد وسوم
0 132
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.m3llm.net/250239/