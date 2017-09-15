افتتح مدير مكتب التعليم شرق المدينة المنورة الأستاذ سامي بن عوده السيد ملتقى لقيادات المدارس الابتدائية التابعة للمكتب للابداع في تنفيذ الاسبوع التمهيدي قدمت خلاله العديد من أوراق العمل من قبل المشرفين التربويين بقسم القيادة المدرسية وبعض قادة المدارس ، وركزت أوراق العمل على طرح العديد من الأفكار العملية والمميزة التي يمكن تنفيذها خلال الأسبوع التمهيدي في المرحلة الإبتدائية
مدير تعليم شرق المدينة المنورة يفتتح ملتقى القيادات المدرسية للمرحلة الابتدائية
مدير تعليم شرق المدينة المنورة يفتتح ملتقى القيادات المدرسية للمرحلة الابتدائية
صحيفة التعليم الإلكترونية : المدينة المنورة - منصور البلادي
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