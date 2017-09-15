خصص تعليم المدينة المنورة مركزا لخدمة المعلمين والمعلمات المنقولين والمتقدمين لحركة النقل في أول يوم من عودة المعلمين والمعلمات . حيث قامت الشؤون المدرسية متمثلة بوحدة علاقات المعلمين والمعلمات بإدارة شؤون المعلمين بتجهيز مركز بمبنى إدارة التعليم بحي الملك فهد (للبنين) ومركز آخر بمبنى الشؤون المدرسية القسم النسائي بحي المصانع (للبنات) تسهم في خدمة المعلمين والمعلمات والترحيب بهم وتوفير الخدمات التي تهم المعلم والمعلمة. حيث تضافر جهود الإدارات المعنية بتوفير هذا النوع من الخدمات للترحيب بالمعلمين وتسهيل الخدمات وتقديمها للمعلم للقيام برسالته على أكمل وجه، في مقر تم تهيئته بما يليق بهم لضيافتهم ولِيُوفِيَهم جزءً من حقهم علينا.
من جهته أكد المدير العام للتعليم بمنطقة المدينة المنورة الأستاذ ناصر بن عبدالله العبدالكريم أن هذا المركز يأتي إيماناً بدور المعلم والمعلمة وسمو الرسالة التي يحملها المعلم وتسهيل الخدمات وتوفيرها من مكانٍ واحد. بدوره أكد مساعد المدير العام للشؤون المدرسية الدكتور / فهد القايدي أن تقديم مثل هذه المبادرات النوعية والتي تهدف في المقام الأول إلى تعزيز مكانة المعلم والمعلمة ما يدفعهم لبذل مزيداً من العطاء بكامل طاقتهم مع أبنائهم وبناتهم الطلاب والطالبات. من جانبه أكد مدير إدارة شؤون المعلمين الأستاذ وليد الحجيلي أن إدارة التعليم تسعى لخدمة المعلم من مقره وذلك بتوفير الخدمات اللازمة له إلكترونياً من خلال منصات متعددة منها نظام نور ونظام فارس ونظام عين ونظام التواصل التفاعلي لإدارة شؤون المعلمين بالمدينة وتأتي هذه المبادرة والتي تسهم في خدمة المعلمين والمعلمات داعمة لهذه الأنظمة وتوضيحاً للاستفسارات الواردة وحُسن الترحيب بهم.
تعليم المدينة المنورة يخصص مركزا لاستقبال المعلمين والمعلمات ” بالورود “
صحيفة التعليم الإلكترونية : المدينة المنورة - منصور البلادي
خصص تعليم المدينة المنورة مركزا لخدمة المعلمين والمعلمات المنقولين والمتقدمين لحركة النقل في أول يوم من عودة المعلمين والمعلمات . حيث قامت الشؤون المدرسية متمثلة بوحدة علاقات المعلمين والمعلمات بإدارة شؤون المعلمين بتجهيز مركز بمبنى إدارة التعليم بحي الملك فهد (للبنين) ومركز آخر بمبنى الشؤون المدرسية القسم النسائي بحي المصانع (للبنات) تسهم في خدمة المعلمين والمعلمات والترحيب بهم وتوفير الخدمات التي تهم المعلم والمعلمة. حيث تضافر جهود الإدارات المعنية بتوفير هذا النوع من الخدمات للترحيب بالمعلمين وتسهيل الخدمات وتقديمها للمعلم للقيام برسالته على أكمل وجه، في مقر تم تهيئته بما يليق بهم لضيافتهم ولِيُوفِيَهم جزءً من حقهم علينا.
خصص تعليم المدينة المنورة مركزا لخدمة المعلمين والمعلمات المنقولين والمتقدمين لحركة النقل في أول يوم من عودة المعلمين والمعلمات . حيث قامت الشؤون المدرسية متمثلة بوحدة علاقات المعلمين والمعلمات بإدارة شؤون المعلمين بتجهيز مركز بمبنى إدارة التعليم بحي الملك فهد (للبنين) ومركز آخر بمبنى الشؤون المدرسية القسم النسائي بحي المصانع (للبنات) تسهم في خدمة المعلمين والمعلمات والترحيب بهم وتوفير الخدمات التي تهم المعلم والمعلمة. حيث تضافر جهود الإدارات المعنية بتوفير هذا النوع من الخدمات للترحيب بالمعلمين وتسهيل الخدمات وتقديمها للمعلم للقيام برسالته على أكمل وجه، في مقر تم تهيئته بما يليق بهم لضيافتهم ولِيُوفِيَهم جزءً من حقهم علينا.
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