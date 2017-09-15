أكدت وكيلة وزارة التعليم للبنات الدكتورة هيا العواد، أن الوزارة قررت دمج الصفين الأول والثاني الابتدائيين “بنين” لرياض الأطفال مع الصفين الأول والثاني الابتدائيين “بنات”، وإسناد تدريسهما إلى المعلمات في مبان دراسية واحدة، بفصول ودورات مياه معزولة.
وأوضحت العواد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة أمس الخميس (14 سبتمبر 2017)، بمناسبة استقبال العام الدراسي الجديد؛ أن موعد تطبيق الدمج سيكون مع توافر متطلباته، مشيرةً إلى أن عام 2030 سيشهد بنسبة 100% اكتمال خطة الدمج التي ستعتمد على تجارب المدارس الأهلية.
وبينت أن مباني رياض الأطفال غير جاهزة لتستوعب الصفين الأول وثاني الابتدائيين، وأن عملية ضم الصفين الأول والثاني لرياض الأطفال مع الأول والثاني للبنات، تحتاج إلى وقت، وإلى تغييرات كبيرة في المباني.
وذكرت وكيلة التعليم للبنات أن الدراسات التي نفذتها شركات استشارية لمصلحة الوزارة، أكدت قدرة المعلمة على احتواء الطالب في هذه المرحلة الدراسية المبكرة.
ونوهت باحتمال استمرار المناهج والمواد الدراسية للصفين الأول والثاني الابتدائيين، مع تطويرها لتكون بمنهجية مناسبة مكملة لمنهج رياض الأطفال.