بحضور مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الاستاذ محمد بن مهدي الحارثي احتفل مكتب التعليم الأهلي بتدشين تصميم وتنفيذ مجمع مدارس نايف ابو رياش العالمية للبنات
وقال مدير مكتب التعليم الأهلي بمكة المكرمة الدكتور فهد الزهراني ان المشروع يعتبر من المشاريع الفردية حيث تم التعاقد مع ثلاث شركات عالمية هي شركة مدرار لإدارة التطوير وشركة التطوير الأكاديمي و استشاري STEM :
شركة أريا العامة (شيكاجو)
ARIA Public
شركة إستشاري التصميم المعماري:
شركة دي إل أر (واشنجطن)
DLR
التعليم الأهلي بمكة يدشن تصميم مدارس نايف ابو رياش العالمية للبنات
التعليم الأهلي بمكة يدشن تصميم مدارس نايف ابو رياش العالمية للبنات
مكة المكرمة - صالح السلمي
بحضور مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الاستاذ محمد بن مهدي الحارثي احتفل مكتب التعليم الأهلي بتدشين تصميم وتنفيذ مجمع مدارس نايف ابو رياش العالمية للبنات
بحضور مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الاستاذ محمد بن مهدي الحارثي احتفل مكتب التعليم الأهلي بتدشين تصميم وتنفيذ مجمع مدارس نايف ابو رياش العالمية للبنات
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