أشادت وكيل الوزارة للتعليم د. هيا بنت عبدالعزيز العواد بما قدمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك من فعاليات نوعية ومميزة ضمن برنامج ” سفراء العزم ” في مرحلته الثالثة والتي أشرفت على تنفيذها إدارة التوجية والإرشاد بتعليم تبوك .
جاء ذلك في خطاب شكر وتقدير من وكيل الوزارة للتعليم تلقاه مدير عام التعليم المكلف بمنطقة تبوك إبراهيم العُمري . وكانت إدارة تعليم تبوك قد استضافت الشهر المنصرم وفد “سفراء العزم ” من إدارة تعليم صبيا بمنطقة جازان وذلك ضمن مبادارت وزارة التعليم واهتمامها بأبناء وبنات شهداء الواجب في الحد الجنوبي .
د. العواد تثمن تميز تعليم تبوك في برنامج ” سفراء العزم “
د. العواد تثمن تميز تعليم تبوك في برنامج ” سفراء العزم “
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - منيفة العنزي
أشادت وكيل الوزارة للتعليم د. هيا بنت عبدالعزيز العواد بما قدمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك من فعاليات نوعية ومميزة ضمن برنامج ” سفراء العزم ” في مرحلته الثالثة والتي أشرفت على تنفيذها إدارة التوجية والإرشاد بتعليم تبوك .
أشادت وكيل الوزارة للتعليم د. هيا بنت عبدالعزيز العواد بما قدمته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك من فعاليات نوعية ومميزة ضمن برنامج ” سفراء العزم ” في مرحلته الثالثة والتي أشرفت على تنفيذها إدارة التوجية والإرشاد بتعليم تبوك .
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