شدد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة على الدور الفاعل والمتابعة الجادة في متابعة أداء المدارس بما يخدم الانضباط المدرسي منوهاً بدور التوعية الميدانية بأهمية الانضباط المدرسي والسلبيات التي تحصل بسبب عدم الانضباط.
وعرج الحارثي خلال اجتماع لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم 1438-1439هـ، بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة التي عقدت بحضور المساعد للشؤون التعليمية ومديري الإدارات على أهمية متابعة الاستعداد لبدء العام الدراسي القادم، والتأكد من استعداد المدارس الصباحية والمسائية لاستقبال العام الدراسي في أفضل جاهزية ، منوهاً بدور القيادة المدرسية التي تعتبر الأساس في قضية الانضباط ودور الحزم وعدم التراخي وكثرة الأعذار لكي نقود المدارس لبر الأمان .
ولفت الحارثي لإبداء الشكر والتقدير لكل من يتعاون ويحقق درجة الانضباط المدرسي بالصورة المأمولة وتكريم المدارس المتميزة في ذلك .
وأكد مدير تعليم مكة على تهيئة الخطط التشغيلية للمدارس، والتهيئة الناجحة من الإدارات المعنية بحركة نقل المعلمين ووكلاء ومديري المدارس، لتحقيق بداية جادة بكل فاعلية حاثاً كافة الجهات المعنية بالبداية الجادة ورصد زياراتهم الميدانية للمدارس وتوفير التجهيزات اللازمة لها في الإدارة، مهيباً على الإدارات ومكاتب التعليم بالتنسيق فيما بينها في صورة تكاملية لتحقيق الأهداف المنشودة للاستعداد للعام الدراسي ، ووضع جدول زمني يتم من خلاله متابعة ما تم إنجازه في هذا الخصوص، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لما يعترض عمل اللجنة من تحديات، داعيًا إلى الالتزام بالدقة في الإنجاز من أجل تحقيق بيئة تعليمية جاذبة للطلاب والطالبات مكتملة في كافة المجالات، منوهاً على جميع الإدارات المعنية بالاستعداد رفع تقارير لإدارات المعنية من الإدارات العامة في الوزارة.
هذا وقد أنهت إدارة المستودعات بتعليم مكة تسليم الكتب الدراسية لجميع المدارس حيث تسلمت 645 مدرسة من المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة 405 مدرسة ومدارس المرحلة الثانوية 290 بما نسبته ١٠٠٪
تعليم مكة يُعلن استعداده للعام الدراسي القادم 1438-1439هـ وجهوزية مدارسه لاستقبال 411545 طالب وطالبة
مكة المكرمة - صالح السلمي
شدد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة على الدور الفاعل والمتابعة الجادة في متابعة أداء المدارس بما يخدم الانضباط المدرسي منوهاً بدور التوعية الميدانية بأهمية الانضباط المدرسي والسلبيات التي تحصل بسبب عدم الانضباط.
شدد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة على الدور الفاعل والمتابعة الجادة في متابعة أداء المدارس بما يخدم الانضباط المدرسي منوهاً بدور التوعية الميدانية بأهمية الانضباط المدرسي والسلبيات التي تحصل بسبب عدم الانضباط.
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