افتتح مدير مكتب التعليم شرق المدينة المنورة سامي بن عوده السيد الملتقى الذي اقامة قسم التعلم الأساسي”الصفوف الأولية” الخاص بمعلمي الصف الأول الابتدائي في المدارس التابعة للمكتب بعنوان *الإبداع في تنفيذ الأسبوع التمهيدي والبداية الجادة للعام الدراسي وفي بداية كلمته رحب السيد بالمعلمين وتمنى لهم عام دراسي حافل بالانجازات وأثنى على مجهوداتهم في العام الماضي واضاف السيد بأنه على المعلم ضرورة التعامل مع الطفل في ايامه الأولى بالطريقة الصحيحة واعتباره أب حاني لهؤلاء الطلاب وكسر الرهبة التي بداخلهم لابتعادهم عن اسرتهم و والديهم . كما تضمن الملتقى عدة محاور منها خصائص النمو للطالب في هذه المرحلة وبعض الأفكار الإبداعية في الأسبوع التمهيدي وتخلل الملتقى مشاركات قيمة من المعلمين وتجارب تربوية قيمة كان لها ردود افعال جميلة ساهمت في نجاح الملتقى .
ملتقى الإبداع في تنفيذ الأسبوع التمهيدي بمكتب التعليم شرق المدينة
ملتقى الإبداع في تنفيذ الأسبوع التمهيدي بمكتب التعليم شرق المدينة
صحيفة التعليم الإلكترونية : المدينة المنورة - منصور البلادي
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