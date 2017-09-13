حث صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم جميع منسوبي التعليم بالمنطقة على مضاعفة الجهود والعمل على الارتقاء بهذا القطاع الهام الذي يخدم أبناء وبنات المنطقة ، والعمل على مواكبة الجهود التي تبذل لتوفير كافة المرافق والخدمات والتجهيزات التي تخدم جميع الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية ، مؤكداً على أهمية توجيه النشء إلى مكارم الأخلاق وإثراء الروح الوطنية وحب الوطن والانتماء إليه ، مؤكداً سموه أن التعليم مهنة نبيلة ورسالة سامية ، لها أبلغ الأثر في المجتمع ، وأن القيادة تفخر دوماً بالتعليم ومنسوبيه وتضع ثقتها فيهم ببناء أجيال تواصل السير في طريق التنمية والحضارة ، مشيراً إلى أن لهم أهمية في موقعهم بإطار تربية النشء وما يتواكب ودورهم في المنظومة التنموية والحضارية والوطنية.
ونوه سمو أمير منطقة القصيم بما توليه الحكومة الرشيدة ـ أيدها الله ـ ، من اهتمام ودعم بقطاع التعليم للرقي بمستوى أبناء الوطن بما يعود عليه بالنفع والفائدة ويكونوا لبنة صالحة لأنفسهم ووطنهم ، لافتاً إلى أن التعليم مرتكز أساس في تطور الدول ، مشدداً سموه على أهمية توجيه الطلاب التوجيه السليم والحرص عليهم وتوعيتهم من الأفكار الهدامة والمنحرفة ، مثنياً على دور الإدارة العامة ومنسوبيها في العملية التعليمية ، مؤكداً على أهمية الاستعداد الجيد لبداية عام دراسي جديد ، ينتظم فيه الطلاب والطالبات في مدارسهم ، ويزاول مسئولو التعليم والمعلمون والمعلمات مهامهم التعليمية والتربوية ، مشيداً بالدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع التعليم لأهميته في العملية التنموية في بلادنا الغالية.
جاء ذلك خلال لقاء سمو أمير منطقة القصيم ، اليوم الأربعاء بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، مدير عام التعليم في القصيم عبدالله الركيان ، ومديري إدارات التعليم بمحافظة عنيزة ، والرس ، والمذنب ، والبكيرية ، ومديري المكاتب التابعة للإدارة بالمنطقة، الذين تشرفوا بالسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك ، حيث اطلع سمو أمير القصيم خلال اللقاء على استعدادات إدارة التعليم بالمنطقة للاحتفاء باليوم الوطني للمملكة الذي سيشارك فيه جميع منسوبي التعليم ، ودورهم في بناء جيل صالح يحمل المواطنة الصادقة محصناً ضد الأفكار الموبؤة.
وقدم مدير عام تعليم القصيم عبدالله الركيان ، التهاني لسمو أمير القصيم على نجاح حج هذا العام ، والدور الكبير الذي قدمته وبذلته حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ أيدها الله ـ في سبيل خدمة ضيوف الرحمن ، مؤكداً أن منسوبي ومنسوبات التعليم سيقفون سداً منيعاً لكل من يحاول النيل من أمن الوطن ومكتسباته واستقراره ، مجدداً أمام سموه العهد بمحاربة الفكر الضال والمنحرف والسعي لكشف شبهاته ، مطمئناً سموه باكتمال الاستعدادات لبداية العام الدراسي الجديد ، رافعاً خالص الشكر والتقدير لسمو أمير القصيم على توجيهات الكريمة التي ستكون إن شاء الله منهاجاً يسلكه جميع منسوبي التعليم في المنطقة.
أمير القصيم: القيادة تفخر بالتعليم ومنسوبيه وتضع ثقتها فيهم لبناء الأجيال
صحيفة التعليم الإلكترونية : القصيم - راضي الزويد
حث صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم جميع منسوبي التعليم بالمنطقة على مضاعفة الجهود والعمل على الارتقاء بهذا القطاع الهام الذي يخدم أبناء وبنات المنطقة ، والعمل على مواكبة الجهود التي تبذل لتوفير كافة المرافق والخدمات والتجهيزات التي تخدم جميع الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية ، مؤكداً على أهمية توجيه النشء إلى مكارم الأخلاق وإثراء الروح الوطنية وحب الوطن والانتماء إليه ، مؤكداً سموه أن التعليم مهنة نبيلة ورسالة سامية ، لها أبلغ الأثر في المجتمع ، وأن القيادة تفخر دوماً بالتعليم ومنسوبيه وتضع ثقتها فيهم ببناء أجيال تواصل السير في طريق التنمية والحضارة ، مشيراً إلى أن لهم أهمية في موقعهم بإطار تربية النشء وما يتواكب ودورهم في المنظومة التنموية والحضارية والوطنية.
حث صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم جميع منسوبي التعليم بالمنطقة على مضاعفة الجهود والعمل على الارتقاء بهذا القطاع الهام الذي يخدم أبناء وبنات المنطقة ، والعمل على مواكبة الجهود التي تبذل لتوفير كافة المرافق والخدمات والتجهيزات التي تخدم جميع الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية ، مؤكداً على أهمية توجيه النشء إلى مكارم الأخلاق وإثراء الروح الوطنية وحب الوطن والانتماء إليه ، مؤكداً سموه أن التعليم مهنة نبيلة ورسالة سامية ، لها أبلغ الأثر في المجتمع ، وأن القيادة تفخر دوماً بالتعليم ومنسوبيه وتضع ثقتها فيهم ببناء أجيال تواصل السير في طريق التنمية والحضارة ، مشيراً إلى أن لهم أهمية في موقعهم بإطار تربية النشء وما يتواكب ودورهم في المنظومة التنموية والحضارية والوطنية.
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