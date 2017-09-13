أقام مكتب وفاء التابع للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض حفل معايدة لأبناء وبنات شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين يوم أمس الثلاثاء بقاعة الأسطورة بالرياض بحضور مساعدة مدير مكتب وفاء بتعليم الرياض ريم المواش وعدد من منسوبي التعليم وأسر الشهداء.
وشارك في تنظيم الحفل ثلاث فرق تطوعية هي فرقة بيارق والمتكافلون والسمو، كما تضمن الحفل العديد من الأنشطة والبرامج، وتوزيع الهدايا لأبناء وبنات شهداء الواجب.
وقالت مساعد مدير مكتب وفاء ريم المواش خلال كلمتها في الحفل إنها سعيدة بحضور أسر أبناء وبنات شهداء الواجب والمتوفين من منسوبين التعليم لحفل المعايدة الذي نظمه مكتب وفاء.
وأضافت أنها فخورة إيمانا منها بالدور العظيم الذي يقوم به جنودنا البواسل في حماية العقيدة والذود عن الوطن وما يقدمه منسوبو التعليم من معلمين وموظفين من جهود في تحقيق البناء والرفاء للوطن، مشيرة إلى أن وزارة التعليم عملت على رعاية أبناء وبنات شهداء الواجب ومنسوبي التعليم الذين توفاهم الله نفسيا واجتماعيا وتعليميا وصحيا ولتخفف من الآثار النفسية التي يخلفها فقدهم لعائلهم.
وذكرت أن مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع أشاد بدور شهداء الواجب البطولي في الحد الجنوبي لحماية بلاد التوحيد المملكة العربية السعودية ومنسوبي التعليم المتوفين وإخلاصهم لوطنهم وقيادتهم في تأدية رسالة التعليم على اكمل وجه وواصلت بأن المانع ساهم في دعم مكتب وفاء وحرص واهتم على نجاحه وتأديته للرسالة التي وضع من أجلها.
وشكرت المواش مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع ومدير مكتب وفاء بتعليم الرياض مهيدب المهيدب وكل من ساهم وشارك على إنجاح هذا الحفل وإدخال الفرحة والسرور في قلوب أبناء وبنات شهداء الواجب.