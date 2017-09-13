تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر أنهيار سقف إحدى الفصول المدرسية يبدو أنه آيل للسقوط , ذاكرين بأن الواقعة حدثت مع بداية عودة المعلمين في مبنى مدرسة الإمام النسائي التابعة لتعليم جدة.
” صحيفة التعليم الإلكترونية ” تواصلت مع المتحدث الرسمي لتعليم جدة حمود الصقيران والذي أوضح أنه تم إخلاء مبنى مدرسة متوسطة الإمام النسائي بجدة المستأجر بعد تحويلها إلى مبنى آخر وذلك من نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الماضي بعد انتهاء مدة العقد مع المالك مباشرة.
متحدث تعليم محافظة جدة يكشف حقيقة حادثة سقوط سقف فصل دراسي في متوسطة النسائي
تم إخلاء المبنى بعد نهاية العام الدراسي الماضي :
متحدث تعليم محافظة جدة يكشف حقيقة حادثة سقوط سقف فصل دراسي في متوسطة النسائي
صحيفة التعليم الإلكترونية : جدة - عطية الكحيلي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر أنهيار سقف إحدى الفصول المدرسية يبدو أنه آيل للسقوط , ذاكرين بأن الواقعة حدثت مع بداية عودة المعلمين في مبنى مدرسة الإمام النسائي التابعة لتعليم جدة.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر أنهيار سقف إحدى الفصول المدرسية يبدو أنه آيل للسقوط , ذاكرين بأن الواقعة حدثت مع بداية عودة المعلمين في مبنى مدرسة الإمام النسائي التابعة لتعليم جدة.
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