عقد مدير جامعة تبوك المكلف الدكتور عطية بن محمد الضيوفي أمس الاثنين اجتماعاً للاطلاع على الاستعدادات التي تمت لبداية العام الدراسي الجديد ١٤٣٩/١٤٣٨هـ في الكليات بالحرم الجامعي بتبوك والكليات الجامعية بالمحافظات بحضور كل من وكلاء الجامعة وعمداء الكليات.
افتتح مدير الجامعة المكلف الاجتماع بالتأكيد على أهمية تهيئة البيئة التعليمية المناسبة لبدء العام الجامعي ١٤٣٨/١٤٣٩ه. ثم استمع الحضور لتقرير عن اجراءات القبول للطلاب المستجدين ومن ثم تم استعراض تقارير من عمداء الكليات لما تم تجهيزه لاستقبال الطلاب والطالبات الجدد والطلاب الحاليين في كلياتهم وتم التأكد من جاهزات القاعات و الجداول الدراسية. واكد مدير الجامعة على ضرورة تسهيل وتيسير استقبال الطلاب المستجدين وتقديم برنامج تعريفي لهم عن الكلية ومرافق الجامعة ليسهل عليهم الانخراط في المجتمع الجامعي في جامعة تبوك، وما ستقدم الكليات لانتظام الطلاب والطالبات في الدراسة من الأسبوع الأول لبداية الفصل الدراسي. وفي ختام الاجتماع أكد مدير الجامعة المكلف الدكتور الضيوفي على ما تم تقديمه من عرض يوضح استعداد الجامعة لبداية العام الدراسي وأكد على أهمية تقديم ما يسهم لتيسير كافة الإمكانيات لينتظم طلاب وطالبات الجامعة في الدراسة من الأسبوع الأول وضرورة تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه بداية العلم الدراسي بشكل سلس وميسر.
جامعة تبوك تكثف استعداداتها لبداية العام الجامعي الجديد
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
عقد مدير جامعة تبوك المكلف الدكتور عطية بن محمد الضيوفي أمس الاثنين اجتماعاً للاطلاع على الاستعدادات التي تمت لبداية العام الدراسي الجديد ١٤٣٩/١٤٣٨هـ في الكليات بالحرم الجامعي بتبوك والكليات الجامعية بالمحافظات بحضور كل من وكلاء الجامعة وعمداء الكليات.
عقد مدير جامعة تبوك المكلف الدكتور عطية بن محمد الضيوفي أمس الاثنين اجتماعاً للاطلاع على الاستعدادات التي تمت لبداية العام الدراسي الجديد ١٤٣٩/١٤٣٨هـ في الكليات بالحرم الجامعي بتبوك والكليات الجامعية بالمحافظات بحضور كل من وكلاء الجامعة وعمداء الكليات.
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