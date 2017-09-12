عقد مساعد المدير العام التعليم بمنطقة تبوك لشؤون تعليم البنين ماجد بن عبدالرحمن القعير اجتماعاً بأعضاء لجنة الاحتفاء باليوم الوطني ال 87 لهذا العام
في قاعة الإجتماعات بالإدارة وذلك لبحث استعدادات إدارة التعليم للمشاركة في الاحتفاء باليوم الوطني في كافة مدارس البنين والبنات والخطط الموضوعة من قبل الإدارت لتنفيذ المناشط والفعاليات والمسابقات الخاصة بهذه المناسبة تماشياً مع خطة الوزارة بهذا الشأن إضافة للمشاركة مع القطاعات الحكومية الأخرى على مستوى منطقة تبوك وحث المساعد على تكوين رسالة تربوية ووطنية هادفة من خلال تفعيل هذه المناسبة الغالية وأن يتم إقامة فعاليات اليوم الوطني بشكل منظم ومميز يعكس المشاعر الوطنية لمنسوبي التعليم وتعبيرهم عن فرحتهم وبهجتهم بهذا العرس الوطني .
تعليم تبوك يبحث الاستعداد للاحتفاء بمناسبة ” يوم الوطن “
تعليم تبوك يبحث الاستعداد للاحتفاء بمناسبة ” يوم الوطن “
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
عقد مساعد المدير العام التعليم بمنطقة تبوك لشؤون تعليم البنين ماجد بن عبدالرحمن القعير اجتماعاً بأعضاء لجنة الاحتفاء باليوم الوطني ال 87 لهذا العام
عقد مساعد المدير العام التعليم بمنطقة تبوك لشؤون تعليم البنين ماجد بن عبدالرحمن القعير اجتماعاً بأعضاء لجنة الاحتفاء باليوم الوطني ال 87 لهذا العام
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