وجّهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض قائدات المدارس إلى اعتماد نموذج حضور وغياب لسائقي شركة “حافل” وتسليمه للسائق بشكل شهري بعد توقيعه واعتماده؛ مؤكدة على التقيّد بالآليات واللوائح المنظمة لعمل النقل المدرسي.
وشدد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع على ضرورة توفر الحقيبة الإلكترونية الشاملة لجميع اللوائح والتعاميم والتعليمات المنظمة لعمل خدمات الطلاب ومتابعة إضافة المستجدات إليها أولًا بأول وإطلاع المعنيين عليها.
وبيّن الدكتور المانع، أنه يجب توزيع استمارة تسجيل طالبة على الراغبات بالنقل المدرسي والاحتفاظ بالأصل لدى المدرسة، وتسليم المتعهّد صورة نهاية الأسبوع الأول من دوام الطالبات، وتوزيع نموذج تعهّد لولي الأمر، مع الاحتفاظ بالأصل، وتسليمه نسخة منه، ويلغى العمل بأيّ نماذج أخرى للنقل المدرسي عدا نموذج تسجيل طالبة في النقل، ونموذج تعهّد ولي الأمر، ونموذج حضور وغياب سائقي شركة حافل، مع مراعاة أنّ بقية أعمال ونماذج النقل المدرسي تكون عن طريق نظام نور، واعتماد التقييم اليومي للحافلة من مديرة المدرسة في نظام نور بعد انتهاء فترة التقييم الواردة في النظام.
وأكّد مدير عام تعليم الرياض على قائدات المدارس بالمتابعة اليومية لأعمال النقل المدرسي، وتقييم الحافلة أولًا بأول، وممارسة مشرفة النقل لمهامها المدرجة في نظام نور بكل دقة، مشيرًا إلى وجوب الدقة في تعبئة بيانات الحافلة في نظام نور، وتغيير البيانات كلما تغيرت الحافلة، وأن تكون الموجودة في الواقع هي نفسها المدرجة في “نور”.
ونبّه “المانع” إلى أهمية طباعة بطاقة صعود الحافلة من نظام نور وتوزيعها على الطالبات مع أول يوم دراسي، ويكون عدد البطاقات موافقًا للمخصص المحدد للمدرسة، وعند وجود مقاعد شاغرة في الحافلة ووجود طالبات يرغبن بالصعود؛ ترفع المدرسة خطابًا للمكتب المختص لزيادة مخصص المدرسة حسب المقاعد المتوفرة، مع ضرورة ربط الطالبات المشمولات في نظام نور أولًا بأول والتحديث فور حدوث مستجدات؛ كتغيير الحافلة.
وأشار إلى أنّ المجمعات والمدارس التي لديها حافلات مشتركة، إلى الاتفاق بين مشرفات النقل في كيفية إضافة الحافلات الموجودة لديها وتقسيم المقاعد بينهن، وتسليم متعهد النقل المدرسي صورة من بيانات الطالبات المشمولات بحيث يشمل الأسماء وأرقام أولياء الأمور واسم الشارع خلال أسبوعين من انتظام الدراسة، وتحديثها حال وجود مستجدات.
وبيّن المانع أنه سيتم متابعة الطالبات المسجلات في النقل الخاص أسوة بطالبات النقل المدرسي داعياً إلى تنفيذ برنامج الأمن والسلامة في النقل المدرسي لطالبات المدرسة، وتدريبهن على الطوارىء داخل المركبة؛ كالإخلاء واستعمال الأبواب، وغيرها، ومتابعة مشرفات الحافلات لسلامة الطالبات والتأكد من صعودهن ونزولهن أمام منازلهن، وفي حال غياب مشرفة النقل يتم تكليف من ينوب عنها، ورفع المشقة عن الأهالي بحل ومعالجة أيّ إشكاليات تواجههم دون حضورهم للمدرسة.
تعليم الرياض يضع آلية وضوابط لمتابعة النقل المدرسي للطالبات
صحيفة التعليم الإلكترونية : عبدالرحمن الزهراني - الرياض
وجّهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض قائدات المدارس إلى اعتماد نموذج حضور وغياب لسائقي شركة “حافل” وتسليمه للسائق بشكل شهري بعد توقيعه واعتماده؛ مؤكدة على التقيّد بالآليات واللوائح المنظمة لعمل النقل المدرسي.
وجّهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض قائدات المدارس إلى اعتماد نموذج حضور وغياب لسائقي شركة “حافل” وتسليمه للسائق بشكل شهري بعد توقيعه واعتماده؛ مؤكدة على التقيّد بالآليات واللوائح المنظمة لعمل النقل المدرسي.
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